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Умные часы Amazfit Balance 2 (A2430) Black купить с доставкой в Москве
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Умные часы Amazfit Balance 2 (A2430) Black

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Умные часы Amazfit Balance 2 (A2430) Black - фото 1
Умные часы Amazfit Balance 2 (A2430) Black - фото 2
Умные часы Amazfit Balance 2 (A2430) Black - фото 3
Умные часы Amazfit Balance 2 (A2430) Black - фото 4
Умные часы Amazfit Balance 2 (A2430) Black - фото 5
Умные часы Amazfit Balance 2 (A2430) Black - фото 6
Умные часы Amazfit Balance 2 (A2430) Black - фото 7
Умные часы Amazfit Balance 2 (A2430) Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Amazfit Balance 2
Цвета корпуса
серый
Цвета браслета/ремешка
черный
Материал корпуса
пластик, алюминий
Материал ремешка
силикон
Размер экрана
1.5
Разрешение экрана
480?480
Здоровье
отслеживание сна, шагомер
  • Умные часы Amazfit Balance 2 (A2430) Black - фото 1
  • Умные часы Amazfit Balance 2 (A2430) Black - фото 2
  • Умные часы Amazfit Balance 2 (A2430) Black - фото 3
  • Умные часы Amazfit Balance 2 (A2430) Black - фото 4
  • Умные часы Amazfit Balance 2 (A2430) Black - фото 5
  • Умные часы Amazfit Balance 2 (A2430) Black - фото 6
  • Умные часы Amazfit Balance 2 (A2430) Black - фото 7
  • Умные часы Amazfit Balance 2 (A2430) Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718534
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Характеристики

Бренд
AmazFit
Тип товара
Умные часы
Линейка
Amazfit Balance 2
Цвета корпуса
серый
Цвета браслета/ремешка
черный
Операционная система
Zepp OS
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Размер экрана
1.5
Разрешение экрана
480?480
Плотность пикселей
323
Датчики
барометр, гироскоп, освещенности, пульсометр
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS
Здоровье
отслеживание сна, шагомер
Функции
Более 170 спортивных режимов, включая бег, плавание, гольф, теннис, фридайвинг
Поддержка Bluetooth
Да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
658
Время работы в активном режиме
33
Габариты
47.4х47.4х12.3 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х11х7
Вес, г.
150

Описание товара Умные часы Amazfit Balance 2 (A2430) Black

Смарт-часы AMAZFIT Balance 2 A2430 с 1.5" AMOLED-дисплеем созданы для мужчин и женщин, которым важны стиль и функциональность. Устройство сочетает спортивные возможности и удобное управление, подходит для повседневных задач и тренировок. Насколько чёткое изображение даёт AMOLED-дисплей? Экран с разрешением 480?480 и плотностью 323 PPI создаёт яркую и детализированную картинку, позволяя читать уведомления и отслеживать показатели при разном освещении. Яркость до 2000 нит подходит для использования на улице в солнечный день. Что даёт поддержка GPS и нескольких навигационных систем? GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo и QZSS обеспечивают точное определение местоположения и маршрутов во время тренировок на улице. Это помогает контролировать дистанцию и скорость, повышая результативность занятий спортом. Какие преимущества даёт операционная система Zepp OS 5.0 в часах AMAZFIT Balance 2 A2430? Zepp OS 5.0 создаёт плавный интерфейс и быструю реакцию на касания. Совместимость с Android 7.0 и iOS 15.0 и выше даёт возможность синхронизировать часы с большинством современных смартфонов через приложение Zepp для управления и получения уведомлений. В чём плюсы встроенных датчиков и спортивных режимов? Датчики – акселерометр, барометр, гироскоп, пульсометр и другие – фиксируют активность, сон и состояние здоровья. Более 170 спортивных режимов, включая плавание и фридайвинг, расширяют возможности тренировок и помогают отслеживать результаты. Удобно ли управлять и заряжать смарт-часы? Управление происходит с помощью кнопки и сенсорного экрана, что упрощает навигацию по меню и настройкам. Аккумулятор ёмкостью 658 мА·ч работает до 33 часов в активном режиме и до 504 часов в режиме ожидания. Магнитная беспроводная зарядка облегчает пополнение энергии без проводов.



Теги товара: Мужские умные часы

Отзывы о товаре Умные часы Amazfit Balance 2 (A2430) Black




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Характеристики
Бренд
AmazFit
Тип товара
Умные часы
Линейка
Amazfit Balance 2
Цвета корпуса
серый
Цвета браслета/ремешка
черный
Операционная система
Zepp OS
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Размер экрана
1.5
Развернуть
Разрешение экрана
480?480
Плотность пикселей
323
Датчики
барометр, гироскоп, освещенности, пульсометр
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS
Здоровье
отслеживание сна, шагомер
Функции
Более 170 спортивных режимов, включая бег, плавание, гольф, теннис, фридайвинг
Поддержка Bluetooth
Да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
658
Время работы в активном режиме
33
Габариты
47.4х47.4х12.3 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Смарт-часы AMAZFIT Balance 2 A2430 с 1.5" AMOLED-дисплеем созданы для мужчин и женщин, которым важны стиль и функциональность. Устройство сочетает спортивные возможности и удобное управление, подходит для повседневных задач и тренировок. Насколько чёткое изображение даёт AMOLED-дисплей? Экран с разрешением 480?480 и плотностью 323 PPI создаёт яркую и детализированную картинку, позволяя читать уведомления и отслеживать показатели при разном освещении. Яркость до 2000 нит подходит для использования на улице в солнечный день. Что даёт поддержка GPS и нескольких навигационных систем? GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo и QZSS обеспечивают точное определение местоположения и маршрутов во время тренировок на улице. Это помогает контролировать дистанцию и скорость, повышая результативность занятий спортом. Какие преимущества даёт операционная система Zepp OS 5.0 в часах AMAZFIT Balance 2 A2430? Zepp OS 5.0 создаёт плавный интерфейс и быструю реакцию на касания. Совместимость с Android 7.0 и iOS 15.0 и выше даёт возможность синхронизировать часы с большинством современных смартфонов через приложение Zepp для управления и получения уведомлений. В чём плюсы встроенных датчиков и спортивных режимов? Датчики – акселерометр, барометр, гироскоп, пульсометр и другие – фиксируют активность, сон и состояние здоровья. Более 170 спортивных режимов, включая плавание и фридайвинг, расширяют возможности тренировок и помогают отслеживать результаты. Удобно ли управлять и заряжать смарт-часы? Управление происходит с помощью кнопки и сенсорного экрана, что упрощает навигацию по меню и настройкам. Аккумулятор ёмкостью 658 мА·ч работает до 33 часов в активном режиме и до 504 часов в режиме ожидания. Магнитная беспроводная зарядка облегчает пополнение энергии без проводов.


Теги товара: Мужские умные часы
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Отзывы


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