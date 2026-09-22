Умные часы Amazfit Balance 2 (A2430) Black
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Характеристики
Описание товара Умные часы Amazfit Balance 2 (A2430) Black
Смарт-часы AMAZFIT Balance 2 A2430 с 1.5" AMOLED-дисплеем созданы для мужчин и женщин, которым важны стиль и функциональность. Устройство сочетает спортивные возможности и удобное управление, подходит для повседневных задач и тренировок. Насколько чёткое изображение даёт AMOLED-дисплей? Экран с разрешением 480?480 и плотностью 323 PPI создаёт яркую и детализированную картинку, позволяя читать уведомления и отслеживать показатели при разном освещении. Яркость до 2000 нит подходит для использования на улице в солнечный день. Что даёт поддержка GPS и нескольких навигационных систем? GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo и QZSS обеспечивают точное определение местоположения и маршрутов во время тренировок на улице. Это помогает контролировать дистанцию и скорость, повышая результативность занятий спортом. Какие преимущества даёт операционная система Zepp OS 5.0 в часах AMAZFIT Balance 2 A2430? Zepp OS 5.0 создаёт плавный интерфейс и быструю реакцию на касания. Совместимость с Android 7.0 и iOS 15.0 и выше даёт возможность синхронизировать часы с большинством современных смартфонов через приложение Zepp для управления и получения уведомлений. В чём плюсы встроенных датчиков и спортивных режимов? Датчики – акселерометр, барометр, гироскоп, пульсометр и другие – фиксируют активность, сон и состояние здоровья. Более 170 спортивных режимов, включая плавание и фридайвинг, расширяют возможности тренировок и помогают отслеживать результаты. Удобно ли управлять и заряжать смарт-часы? Управление происходит с помощью кнопки и сенсорного экрана, что упрощает навигацию по меню и настройкам. Аккумулятор ёмкостью 658 мА·ч работает до 33 часов в активном режиме и до 504 часов в режиме ожидания. Магнитная беспроводная зарядка облегчает пополнение энергии без проводов.
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Теги товара: Мужские умные часы
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Теги товара: Мужские умные часы
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