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Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FVV) White Leather купить с доставкой в Москве
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Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FVV) White Leather

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Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FVV) White Leather - фото 1
Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FVV) White Leather - фото 2
Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FVV) White Leather - фото 3
Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FVV) White Leather - фото 4
Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FVV) White Leather - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Huawei Watch GT 6
Цвета корпуса
золотой
Цвета браслета/ремешка
белый
Материал корпуса
пластик, нержавеющая сталь
Материал ремешка
кожа
Класс защиты
IP69
Размер экрана, дюйм
1.47
Разрешение экрана
466?466
  • Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FVV) White Leather - фото 1
  • Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FVV) White Leather - фото 2
  • Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FVV) White Leather - фото 3
  • Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FVV) White Leather - фото 4
  • Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FVV) White Leather - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734528
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Характеристики

Бренд
Huawei
Линейка
Huawei Watch GT 6
Цвета корпуса
золотой
Цвета браслета/ремешка
белый
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
пластик, нержавеющая сталь
Материал ремешка
кожа
Длина ремешка
от 140 до 210 мм
Класс защиты
IP69
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана, дюйм
1.47
Разрешение экрана
466?466
Плотность пикселей
317
Датчики
акселерометр, высотомер, гироскоп, освещенности, пульсометр
Навигация, передача данных
ГЛОНАСС, NAVIC
Здоровье
мониторинг сна, мониторинг уровня стресса, женский календарь, мониторинг сердечного ритма (ЭКГ), дыхательные упражнения, расчет статуса вариабельности сердечного ритма, мониторинг уровня кислорода в крови
Функции
определение местонахождения, контроля падения человека, экстренный вызов SOS, построение маршрута, смена дизайна циферблата
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
867
Время работы в активном режиме
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х42х10
Вес, г.
280

Описание товара Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FVV) White Leather

Новая модель Watch GT 6 с артикулом KSU-B19 в размере 41 мм сочетает элегантный дизайн, лёгкость и высокую функциональность. Версия с белым ремешком из композитной кожи (Composite Leather Strap) подчёркивает стильность и подходит для повседневного и делового образа. Дизайн и материалы Корпус из нержавеющей стали, шаг размеров — 41,3 ? 41,3 ? 9,99 мм. Вес около 37,5 г без ремешка. Ремешок: белый вариант из композитной кожи (Composite Leather Strap) — сочетание кожаной текстуры и устойчивости к износу. Безель с размеченной вставкой и поворотной “коронкой” (вращающаяся головка управления) придаёт устройству премиальный вид. Дисплей Экран: 1,32? цветной AMOLED-дисплей с разрешением 466 ? 466 пикселей. Яркость до ~3000 нит — обеспечивает комфортное чтение при ярком солнечном свете. Поддержка режима Always-On Display и сменных циферблатов, включая возможность персонализации. Производительность и автономность Совместимость с Android 9.0+ и iOS 13.0+ (проверяйте региональные ограничения). Время работы: до 14 дней при лёгком использовании. В типичном режиме — около 7 дней. В режиме активной тренировки на открытом воздухе — до примерно 25 часов. Поддержка беспроводной зарядки. Спортивные и оздоровительные функции Поддержка мониторинга сердечного ритма, SpO? (кислорода крови), сна, стресса. Более 100 режимов тренировок: бег, вело, силовые, йога и другие. Геопозиционирование GNSS с несколькими диапазонами (GPS L1+L5 и др.) для точного отслеживания маршрутов. Почему стоит выбрать именно эту модель Компактный размер (41 мм) — подходит для более тонкого запястья или тех, кто предпочитает часы меньшего размера. Стильный белый ремешок из композитной кожи — подчёркивает элегантность и универсальность. Баланс между дизайном и функционалом — премиальный корпус, тонкий профиль, высокий уровень автономности и богатые спортивные/здоровые функции. Лёгкость — вес всего ~37,5 г (без ремешка) делает устройство почти незаметным на руке..



Теги товара: Женские умные часы

Отзывы о товаре Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FVV) White Leather




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Характеристики
Бренд
Huawei
Линейка
Huawei Watch GT 6
Цвета корпуса
золотой
Цвета браслета/ремешка
белый
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
пластик, нержавеющая сталь
Материал ремешка
кожа
Длина ремешка
от 140 до 210 мм
Класс защиты
IP69
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Развернуть
Размер экрана, дюйм
1.47
Разрешение экрана
466?466
Плотность пикселей
317
Датчики
акселерометр, высотомер, гироскоп, освещенности, пульсометр
Навигация, передача данных
ГЛОНАСС, NAVIC
Здоровье
мониторинг сна, мониторинг уровня стресса, женский календарь, мониторинг сердечного ритма (ЭКГ), дыхательные упражнения, расчет статуса вариабельности сердечного ритма, мониторинг уровня кислорода в крови
Функции
определение местонахождения, контроля падения человека, экстренный вызов SOS, построение маршрута, смена дизайна циферблата
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
867
Время работы в активном режиме
120
Страна производитель
Китай
Описание
Новая модель Watch GT 6 с артикулом KSU-B19 в размере 41 мм сочетает элегантный дизайн, лёгкость и высокую функциональность. Версия с белым ремешком из композитной кожи (Composite Leather Strap) подчёркивает стильность и подходит для повседневного и делового образа. Дизайн и материалы Корпус из нержавеющей стали, шаг размеров — 41,3 ? 41,3 ? 9,99 мм. Вес около 37,5 г без ремешка. Ремешок: белый вариант из композитной кожи (Composite Leather Strap) — сочетание кожаной текстуры и устойчивости к износу. Безель с размеченной вставкой и поворотной “коронкой” (вращающаяся головка управления) придаёт устройству премиальный вид. Дисплей Экран: 1,32? цветной AMOLED-дисплей с разрешением 466 ? 466 пикселей. Яркость до ~3000 нит — обеспечивает комфортное чтение при ярком солнечном свете. Поддержка режима Always-On Display и сменных циферблатов, включая возможность персонализации. Производительность и автономность Совместимость с Android 9.0+ и iOS 13.0+ (проверяйте региональные ограничения). Время работы: до 14 дней при лёгком использовании. В типичном режиме — около 7 дней. В режиме активной тренировки на открытом воздухе — до примерно 25 часов. Поддержка беспроводной зарядки. Спортивные и оздоровительные функции Поддержка мониторинга сердечного ритма, SpO? (кислорода крови), сна, стресса. Более 100 режимов тренировок: бег, вело, силовые, йога и другие. Геопозиционирование GNSS с несколькими диапазонами (GPS L1+L5 и др.) для точного отслеживания маршрутов. Почему стоит выбрать именно эту модель Компактный размер (41 мм) — подходит для более тонкого запястья или тех, кто предпочитает часы меньшего размера. Стильный белый ремешок из композитной кожи — подчёркивает элегантность и универсальность. Баланс между дизайном и функционалом — премиальный корпус, тонкий профиль, высокий уровень автономности и богатые спортивные/здоровые функции. Лёгкость — вес всего ~37,5 г (без ремешка) делает устройство почти незаметным на руке..


Теги товара: Женские умные часы
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Отзывы


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