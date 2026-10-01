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Watch FIT 4 Pro Black Elast купить с доставкой в Москве
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Watch FIT 4 Pro Black Elast

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch FIT 4 Pro
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Материал корпуса
титан
Материал ремешка
фторэластомер
Класс защиты
IP68
Размер экрана, дюйм
1.82
Разрешение экрана
480?408
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  • Watch FIT 4 Pro Black Elast - фото 12
  • Watch FIT 4 Pro Black Elast - фото 13
  • Watch FIT 4 Pro Black Elast - фото 14
  • Watch FIT 4 Pro Black Elast - фото 15
  • Watch FIT 4 Pro Black Elast - фото 16
  • Watch FIT 4 Pro Black Elast - фото 17
  • Watch FIT 4 Pro Black Elast - фото 18
  • Watch FIT 4 Pro Black Elast - фото 19
  • Watch FIT 4 Pro Black Elast - фото 20
  • Watch FIT 4 Pro Black Elast - фото 21
  • Watch FIT 4 Pro Black Elast - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743361
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch FIT 4 Pro
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Операционная система
HyperOS
Материал корпуса
титан
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
фторэластомер
Длина ремешка
от 130 до 210 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP68
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана, дюйм
1.82
Разрешение экрана
480?408
Плотность пикселей
347
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, барометр, гироскоп, компас, освещенности, пульсометр, термометр, ЭКГ
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS
Здоровье
мониторинг сна, мониторинг уровня стресса, мониторинг пульса, мониторинг аритмии, снятие ЭКГ
Функции
100+ тренировок, Bluetooth-вызовы, управление камерой и музыкой, погода
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
400
Время работы в активном режиме
20
Габариты
44.5x40.0x9.3 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х5
Вес, г.
200

Описание товара Watch FIT 4 Pro Black Elast

HUAWEI WATCH FIT 4 Pro в исполнении «Black Elast» (код модели SYA-B29) представляет собой технологичные и сверхустойчивые к нагрузкам смарт-часы, выполненные в классическом «космическом черном» цвете. Корпус устройства сочетает в себе безель из облегченного титанового сплава и премиальный алюминий высокой прочности (550 МПа), а прямоугольный экран защищен высококлассным сапфировым стеклом, устойчивым к царапинам. Общие габариты составляют 44.5 ? 40.0 мм при ультратонком профиле всего 9.3 мм. Вес капсулы без ремня равен 30.4 граммам. Данная модификация комплектуется черным ремешком из гипоаллергенного фторэластомера (Elast) под обхват запястья 130–210 мм. Этот материал гораздо практичнее нейлона при регулярном контакте с водой, потом или хлором во время интенсивного плавания.Лицевую панель занимает большой прямоугольный AMOLED-дисплей с диагональю 1.82 дюйма, разрешением 480 ? 408 пикселей и пиковой яркостью до 3000 нит, что обеспечивает идеальную читаемость информации даже под прямыми лучами солнца. Часы работают под управлением фирменной HarmonyOS и бесшовно синхронизируются со смартфонами на iOS и Android через приложение HUAWEI Health. Модель оснащена собственным мультисистемным GPS/ГЛОНАСС/BeiDou модулем для автономного построения точных беговых и веломаршрутов. Питается гаджет от аккумулятора емкостью 400 мАч. В режиме максимальной спортивной нагрузки с непрерывной навигацией часы работают до 20 часов, при активном циферблате Always-On Display — до 96 часов (4 суток), а в сценарии стандартного использования полного заряда хватает до 7–10 дней.В плане мониторинга здоровья это одна из самых оснащенных моделей в своем классе: на борту присутствуют функция снятия электрокардиограммы (ЭКГ), анализ пульсовой волны для раннего выявления аритмии, а также стандартный комплекс TruSleep для оценки качества сна, датчики уровня стресса и постоянного мониторинга кислорода в крови (SpO2). Герметичность корпуса отвечает жестким стандартам 5 ATM и IP68 (IP6x по пыли), что делает их полностью пригодными для тренировок на мелководье в бассейне или открытом водоеме. Набор интерфейсов включает Bluetooth 5.2 и чип NFC. Собственной SIM-карты в устройстве нет, однако наличие встроенного динамика и микрофона позволяет комфортно принимать голосовые вызовы и разговаривать по часам.

Отзывы о товаре Watch FIT 4 Pro Black Elast




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch FIT 4 Pro
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Операционная система
HyperOS
Материал корпуса
титан
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
фторэластомер
Длина ремешка
от 130 до 210 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP68
Развернуть
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана, дюйм
1.82
Разрешение экрана
480?408
Плотность пикселей
347
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, барометр, гироскоп, компас, освещенности, пульсометр, термометр, ЭКГ
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS
Здоровье
мониторинг сна, мониторинг уровня стресса, мониторинг пульса, мониторинг аритмии, снятие ЭКГ
Функции
100+ тренировок, Bluetooth-вызовы, управление камерой и музыкой, погода
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
400
Время работы в активном режиме
20
Габариты
44.5x40.0x9.3 мм
Страна производитель
Китай
Описание
HUAWEI WATCH FIT 4 Pro в исполнении «Black Elast» (код модели SYA-B29) представляет собой технологичные и сверхустойчивые к нагрузкам смарт-часы, выполненные в классическом «космическом черном» цвете. Корпус устройства сочетает в себе безель из облегченного титанового сплава и премиальный алюминий высокой прочности (550 МПа), а прямоугольный экран защищен высококлассным сапфировым стеклом, устойчивым к царапинам. Общие габариты составляют 44.5 ? 40.0 мм при ультратонком профиле всего 9.3 мм. Вес капсулы без ремня равен 30.4 граммам. Данная модификация комплектуется черным ремешком из гипоаллергенного фторэластомера (Elast) под обхват запястья 130–210 мм. Этот материал гораздо практичнее нейлона при регулярном контакте с водой, потом или хлором во время интенсивного плавания.Лицевую панель занимает большой прямоугольный AMOLED-дисплей с диагональю 1.82 дюйма, разрешением 480 ? 408 пикселей и пиковой яркостью до 3000 нит, что обеспечивает идеальную читаемость информации даже под прямыми лучами солнца. Часы работают под управлением фирменной HarmonyOS и бесшовно синхронизируются со смартфонами на iOS и Android через приложение HUAWEI Health. Модель оснащена собственным мультисистемным GPS/ГЛОНАСС/BeiDou модулем для автономного построения точных беговых и веломаршрутов. Питается гаджет от аккумулятора емкостью 400 мАч. В режиме максимальной спортивной нагрузки с непрерывной навигацией часы работают до 20 часов, при активном циферблате Always-On Display — до 96 часов (4 суток), а в сценарии стандартного использования полного заряда хватает до 7–10 дней.В плане мониторинга здоровья это одна из самых оснащенных моделей в своем классе: на борту присутствуют функция снятия электрокардиограммы (ЭКГ), анализ пульсовой волны для раннего выявления аритмии, а также стандартный комплекс TruSleep для оценки качества сна, датчики уровня стресса и постоянного мониторинга кислорода в крови (SpO2). Герметичность корпуса отвечает жестким стандартам 5 ATM и IP68 (IP6x по пыли), что делает их полностью пригодными для тренировок на мелководье в бассейне или открытом водоеме. Набор интерфейсов включает Bluetooth 5.2 и чип NFC. Собственной SIM-карты в устройстве нет, однако наличие встроенного динамика и микрофона позволяет комфортно принимать голосовые вызовы и разговаривать по часам.
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Отзывы


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