Портативная акустика SmartBuy PHOENIX, 16Вт SBS-5490
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
16
Дисплей
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Питание
от аккумулятора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 742897
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Характеристики
Бренд
Отношение сигнал/шум, дБ
0
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
16
Мощность сабвуфера, Вт
0
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
100
Диаметр НЧ-динамика, мм
100
Дисплей
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
Разъемы
Да
Разъем для подключения наушников
да
USB
да
Разъем для карт памяти
Нет
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1200
Время работы, ч
6
Габаритные размеры, мм
155 ? 375 ? 160
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Портативная акустика SmartBuy PHOENIX, 16Вт SBS-5490
Портативная акустика SmartBuy мощностью 16 Вт — компактный источник звука для тех, кто ценит мобильность и удобное подключение. Два динамика диаметром 100 мм формируют моно-звучание, а дисплей помогает контролировать работу устройства. Колонка поддерживает беспроводную связь Bluetooth, оснащена USB, линейным AUX-входом и разъёмом для наушников. Аккумулятор Li-Ion ёмкостью 1200 мА·ч обеспечивает до 6 часов работы, поэтому музыку удобно слушать без постоянного подключения к питанию. При весе 1,26 кг акустику легко переносить, а корпус из металла и пластика сочетает практичность и выразительный внешний вид.
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Бренд
Отношение сигнал/шум, дБ
0
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
16
Мощность сабвуфера, Вт
0
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
100
Диаметр НЧ-динамика, мм
100
Дисплей
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Развернуть
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
Разъемы
Да
Разъем для подключения наушников
да
USB
да
Разъем для карт памяти
Нет
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1200
Время работы, ч
6
Габаритные размеры, мм
155 ? 375 ? 160
Страна производитель
Китай
Портативная акустика SmartBuy мощностью 16 Вт — компактный источник звука для тех, кто ценит мобильность и удобное подключение. Два динамика диаметром 100 мм формируют моно-звучание, а дисплей помогает контролировать работу устройства. Колонка поддерживает беспроводную связь Bluetooth, оснащена USB, линейным AUX-входом и разъёмом для наушников. Аккумулятор Li-Ion ёмкостью 1200 мА·ч обеспечивает до 6 часов работы, поэтому музыку удобно слушать без постоянного подключения к питанию. При весе 1,26 кг акустику легко переносить, а корпус из металла и пластика сочетает практичность и выразительный внешний вид.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Портативная акустика SmartBuy PHOENIX, 16Вт SBS-5490 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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