Портативная акустика Defender Beatbox 12 12Вт черный 65812
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика Defender Beatbox 12 12Вт черный 65812
Почувствуйте настоящую свободу музыки с портативной акустикой Defender Beatbox 12 Black. Этот компактный, но мощный динамик станет вашим надежным спутником в любом путешествии, на пикнике или вечеринке с друзьями. Его корпус, выполненный из прочного пластика и оформленный в классическом черном цвете, не только стильно выглядит, но и готов к любым приключениям. Яркая подсветка добавляет устройству современный и динамичный облик, создавая неповторимую атмосферу праздника. Несмотря на скромные размеры, акустика обладает мощным и насыщенным звуком. Суммарная мощность в 12 Ватт обеспечивает громкое и четкое монофоническое звучание, которого достаточно, чтобы заполнить музыкой любое помещение или открытое пространство. Диапазон воспроизводимых частот от 80 до 18000 Герц позволяет наслаждаться детализированным звуком, где хорошо слышны как глубокие низы, так и чистые высокие ноты. А высокое отношение сигнал к шуму, составляющее 75 децибел, гарантирует, что музыка будет звучать чисто, без посторонних помех и искажений. Эта модель предлагает невероятную гибкость в использовании. Благодаря встроенному радиотюнеру вы можете слушать любимые радиостанции в отличном качестве. Если же вы предпочитаете собственную музыкальную подборку, просто подключите флешку через разъем USB Type A или вставьте карту памяти — проигрыватель мгновенно распознает носитель. Для живого общения или караоке предусмотрен отдельный вход для микрофона. Но главное — это современный интерфейс беспроводного подключения Bluetooth, который позволяет легко и быстро связать колонку со смартфоном или планшетом без проводов. Одной из ключевых особенностей является поддержка технологии True Wireless Stereo. Это означает, что вы можете объединить две одинаковые колонки Defender Beatbox 12 в стереосистему, чтобы получить не просто более громкий, но и невероятно объемный и широкий звук. Питание устройства осуществляется от собственного аккумулятора емкостью 1500 миллиампер-час, что обеспечивает до трех часов непрерывной работы на одном заряде. А для удобной и быстрой подзарядки используется современный разъем USB Type-C. Портативная акустика Defender Beatbox 12 Black — это ваш персональный источник мощного звука и отличного настроения в любой точке мира.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
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