Портативная колонка MEG SCA030BL 30Вт черная
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Портативная колонка MEG SCA030BL 30Вт черная
Портативная колонка MEG SCA030BL черного цвета охватывает расширенный частотный диапазон: от 14 до 20000 Гц. Она может воспроизводить глубокие низкие и детализированные высокие частоты. Благодаря двум динамикам мощностью 30 Вт звук будет отчетливо слышно в радиусе 5-7 м. Модель подключается к смартфону, ПК, телевизору по Bluetooth и через кабель AUX. Также колонка может проигрывать треки с карты microSD. Встроенный микрофон позволяет общаться по громкой связи во время звонка по телефону. Со встроенным эквалайзером вы можете настраивать частоты под музыку разных жанров и свои предпочтения. Портативная колонка MEG SCA030BL заключена в корпус с пылевлагозащитой IPX5. Модель устойчива к брызгам воды с любого направления. Это позволяет использовать ее на улице во влажную погоду, рядом с источниками воды. Многоцветная подсветка создает эффект вечеринки. С ней колонка может служить вспомогательным ночником. Шнурок позволяет подвешивать устройство на крючок, ветку дерева или носить на запястье. Модель будет работать автономно от АКБ до 7 часов. Также колонка заменяет пауэрбанк. От нее можно заряжать смартфон и другие маломощные устройства по проводу.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 070 руб.1268 руб. в СплитУмная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090T) Boom red
-
В наличииЦена 5 610 руб.1403 руб. в СплитУмная колонка SberBoom Home SBDV-00171G Туманный
-
В наличииЦена 5 610 руб.1403 руб. в СплитУмная колонка SberBoom Home SBDV-00171D Морской
-
В наличииЦена 5 740 руб.1435 руб. в СплитУмная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN
-
В наличииЦена 5 999 руб.1500 руб. в СплитПортативная колонка MEG SCB40BL 40Вт черная
-
В наличииЦена 6 199 руб.1550 руб. в СплитПортативная колонка MEG SGA045BL 45Вт черная
-
В наличииЦена 6 999 руб.1750 руб. в СплитПортативная колонка MEG SSA050BL, 50Вт черная
-
В наличииЦена 7 070 руб.1768 руб. в СплитПортативная акустика Defender G78 (65178) Black
-
В наличииЦена 7 999 руб.2000 руб. в СплитПортативная колонка MEG SDA060BL 60Вт черная
-
В наличииЦена 9 900 руб.2475 руб. в СплитПортативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7WHT) White
-
В наличииЦена 9 900 руб.2475 руб. в СплитПортативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7RED) Red
-
В наличииЦена 10 999 руб.2750 руб. в СплитПортативная колонка MEG SSA062BL 60Вт черная
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Отзывы о товаре Портативная колонка MEG SCA030BL 30Вт черная