Портативная колонка MEG SGA045BL 45Вт черная
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Портативная колонка MEG SGA045BL 45Вт черная
Портативная колонка MEG SGA045BL выполнена в черном корпусе из пластика и ткани. Соответствие классу защиты IPX5 гарантирует устойчивость к влаге, брызгам воды, атмосферным осадкам. Акустическая система выходной мощностью 45 Вт с двумя динамиками и сабвуфером обеспечивает чистое сбалансированное звучание с глубоким басом. Микрофон и функция Hands-free делают удобными ответы на звонки и общение по громкой связи. Функция TWS предоставляет возможность объединения двух колонок в единую стереосистему. С помощью эквалайзера возможна точная настройка звука по предпочтениям. Подключение колонки MEG SGA045BL к источнику воспроизведения выполняется по интерфейсу Bluetooth 5.3. Одного заряда аккумулятора емкостью 2600 мА*ч хватает до 12 часов прослушивания музыки. Поддерживается технология быстрой зарядки через порт USB Type-C.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 999 руб.1500 руб. в СплитПортативная колонка MEG SCB40BL 40Вт черная
-
В наличииЦена 6 999 руб.1750 руб. в СплитПортативная колонка MEG SSA050BL, 50Вт черная
-
В наличииЦена 7 070 руб.1768 руб. в СплитПортативная акустика Defender G78 (65178) Black
-
В наличииЦена 7 999 руб.2000 руб. в СплитПортативная колонка MEG SDA060BL 60Вт черная
-
В наличииЦена 9 900 руб.2475 руб. в СплитПортативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7WHT) White
-
В наличииЦена 9 900 руб.2475 руб. в СплитПортативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7RED) Red
-
В наличииЦена 10 999 руб.2750 руб. в СплитПортативная колонка MEG SSA062BL 60Вт черная
-
В наличииЦена 11 110 руб.2778 руб. в СплитУмная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Blac...
-
В наличииЦена 11 330 руб.2833 руб. в СплитУмная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLK) черный
-
В наличииЦена 11 330 руб.2833 руб. в СплитУмная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLU) синий
-
В наличииЦена 11 890 руб.2973 руб. в СплитПортативная колонка Marshall Emberton III Black
-
В наличииЦена 12 999 руб.3250 руб. в СплитПортативная колонка MEG SDA080BL 80Вт черная
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Отзывы о товаре Портативная колонка MEG SGA045BL 45Вт черная