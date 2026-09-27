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Портативная колонка MEG SDA060BL 60Вт черная купить с доставкой в Москве
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Портативная колонка MEG SDA060BL 60Вт черная

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Портативная колонка MEG SDA060BL 60Вт черная - фото 1
Портативная колонка MEG SDA060BL 60Вт черная - фото 2
Портативная колонка MEG SDA060BL 60Вт черная - фото 3
Портативная колонка MEG SDA060BL 60Вт черная - фото 4
Портативная колонка MEG SDA060BL 60Вт черная - фото 5
Портативная колонка MEG SDA060BL 60Вт черная - фото 6
Портативная колонка MEG SDA060BL 60Вт черная - фото 7
Портативная колонка MEG SDA060BL 60Вт черная - фото 8
Портативная колонка MEG SDA060BL 60Вт черная - фото 9
Портативная колонка MEG SDA060BL 60Вт черная - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
60
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная колонка MEG SDA060BL 60Вт черная - фото 1
  • Портативная колонка MEG SDA060BL 60Вт черная - фото 2
  • Портативная колонка MEG SDA060BL 60Вт черная - фото 3
  • Портативная колонка MEG SDA060BL 60Вт черная - фото 4
  • Портативная колонка MEG SDA060BL 60Вт черная - фото 5
  • Портативная колонка MEG SDA060BL 60Вт черная - фото 6
  • Портативная колонка MEG SDA060BL 60Вт черная - фото 7
  • Портативная колонка MEG SDA060BL 60Вт черная - фото 8
  • Портативная колонка MEG SDA060BL 60Вт черная - фото 9
  • Портативная колонка MEG SDA060BL 60Вт черная - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 999 руб. 
Начислим 430 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750344
-799 по промокоду MEGAUDIO
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Портативная колонка MEG SDA060BL 60Вт черная
7 999 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MEG
Цвет
черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
60
Количество динамиков
2
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
Линейный AUX вход
Да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2000
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
217x78x111 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х13х9
Вес, кг.
1.32

Описание товара Портативная колонка MEG SDA060BL 60Вт черная

Портативная колонка MEG SDA060BL черного цвета поддерживает частоты с 14 до 20000 Гц. Она будет проигрывать стереозвук с глубокими басами и высокими звуками. Это обеспечивает чистое звучание при воспроизведении практически любых жанров музыки. Колонка играет треки в формате MP3 со смартфона, планшета или ПК через Bluetooth, а также поддерживает подключение флеш-накопителей в порт USB Type-A и карт microSD. Два динамика мощностью 60 Вт обеспечивают громкое звучание в радиусе 10-14 м. Поэтому модель подходит для прослушивания музыки в просторных комнатах, организации локальных вечеринок на улице. Портативная колонка MEG SDA060BL имеет влагозащищенный корпус IPX5. Он устойчив к направленным брызгам воды. Поэтому устройство можно использовать рядом с водоемами и не бояться, что оно выйдет из строя из-за случайных капель. Встроенный эквалайзер помогает адаптировать звук под конкретную музыку без сторонних программ. Благодаря многоцветной подсветке устройство будет всегда видно в темноте. АКБ обеспечивает до 12 часов автономной работы. От колонки можно будет подзаряжать смартфон или гарнитуру там, где нет доступа к розетке.

Отзывы о товаре Портативная колонка MEG SDA060BL 60Вт черная




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Характеристики
Бренд
MEG
Цвет
черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
60
Количество динамиков
2
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
Линейный AUX вход
Да
Развернуть
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2000
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
217x78x111 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная колонка MEG SDA060BL черного цвета поддерживает частоты с 14 до 20000 Гц. Она будет проигрывать стереозвук с глубокими басами и высокими звуками. Это обеспечивает чистое звучание при воспроизведении практически любых жанров музыки. Колонка играет треки в формате MP3 со смартфона, планшета или ПК через Bluetooth, а также поддерживает подключение флеш-накопителей в порт USB Type-A и карт microSD. Два динамика мощностью 60 Вт обеспечивают громкое звучание в радиусе 10-14 м. Поэтому модель подходит для прослушивания музыки в просторных комнатах, организации локальных вечеринок на улице. Портативная колонка MEG SDA060BL имеет влагозащищенный корпус IPX5. Он устойчив к направленным брызгам воды. Поэтому устройство можно использовать рядом с водоемами и не бояться, что оно выйдет из строя из-за случайных капель. Встроенный эквалайзер помогает адаптировать звук под конкретную музыку без сторонних программ. Благодаря многоцветной подсветке устройство будет всегда видно в темноте. АКБ обеспечивает до 12 часов автономной работы. От колонки можно будет подзаряжать смартфон или гарнитуру там, где нет доступа к розетке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативная колонка MEG SDA060BL 60Вт черная - этот товар вы можете купить по цене 7999 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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