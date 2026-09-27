Портативная колонка MEG SDA060BL 60Вт черная
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Характеристики
Описание товара Портативная колонка MEG SDA060BL 60Вт черная
Портативная колонка MEG SDA060BL черного цвета поддерживает частоты с 14 до 20000 Гц. Она будет проигрывать стереозвук с глубокими басами и высокими звуками. Это обеспечивает чистое звучание при воспроизведении практически любых жанров музыки. Колонка играет треки в формате MP3 со смартфона, планшета или ПК через Bluetooth, а также поддерживает подключение флеш-накопителей в порт USB Type-A и карт microSD. Два динамика мощностью 60 Вт обеспечивают громкое звучание в радиусе 10-14 м. Поэтому модель подходит для прослушивания музыки в просторных комнатах, организации локальных вечеринок на улице. Портативная колонка MEG SDA060BL имеет влагозащищенный корпус IPX5. Он устойчив к направленным брызгам воды. Поэтому устройство можно использовать рядом с водоемами и не бояться, что оно выйдет из строя из-за случайных капель. Встроенный эквалайзер помогает адаптировать звук под конкретную музыку без сторонних программ. Благодаря многоцветной подсветке устройство будет всегда видно в темноте. АКБ обеспечивает до 12 часов автономной работы. От колонки можно будет подзаряжать смартфон или гарнитуру там, где нет доступа к розетке.
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