Портативная акустика JBL Flip 6 Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%9 170 руб. 13 490 руб.
В наличии
Код товара: 525516
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
9 170 руб. -32%
13 490 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Портативная акустика
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х11х10
Вес, г.
800
Описание товара Портативная акустика JBL Flip 6 Black
Громкий и мощный звук. Защита от воды и пыли класса IP67. До 12 часов воспроизведения. Смелый дизайн. Оттягивайся по полной с PartyBoost. Приложение JBL Portable. Защита зарядки через USB. Беспроводная передача данных по Bluetooth. Экологичная упаковка.
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Громкий и мощный звук. Защита от воды и пыли класса IP67. До 12 часов воспроизведения. Смелый дизайн. Оттягивайся по полной с PartyBoost. Приложение JBL Portable. Защита зарядки через USB. Беспроводная передача данных по Bluetooth. Экологичная упаковка.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Достоинства:
Мощная, водонепроницаемая и главное оригинальная.
Недостатки:
Не заметил
Достоинства:
отличное звучание, хорошие басы, очень компактная колонка
Недостатки:
нет
Комментарий:
рекомендую к покупке,цена ниже чем в других магазинах
Портативная акустика JBL Flip 6 Black - стоимость товара 9170 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Портативная акустика JBL Flip 6 Black
Достоинства:
Мощная, водонепроницаемая и главное оригинальная.
Недостатки:
Не заметил
Достоинства:
отличное звучание, хорошие басы, очень компактная колонка
Недостатки:
нет
Комментарий:
рекомендую к покупке,цена ниже чем в других магазинах