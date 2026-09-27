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Портативная колонка MEG SPA080BL 80Вт черная купить с доставкой в Москве
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Портативная колонка MEG SPA080BL 80Вт черная

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Портативная колонка MEG SPA080BL 80Вт черная - фото 1
Портативная колонка MEG SPA080BL 80Вт черная - фото 2
Портативная колонка MEG SPA080BL 80Вт черная - фото 3
Портативная колонка MEG SPA080BL 80Вт черная - фото 4
Портативная колонка MEG SPA080BL 80Вт черная - фото 5
Портативная колонка MEG SPA080BL 80Вт черная - фото 6
Портативная колонка MEG SPA080BL 80Вт черная - фото 7
Портативная колонка MEG SPA080BL 80Вт черная - фото 8
Портативная колонка MEG SPA080BL 80Вт черная - фото 9
Портативная колонка MEG SPA080BL 80Вт черная - фото 10
Портативная колонка MEG SPA080BL 80Вт черная - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
80
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик, MDF
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная колонка MEG SPA080BL 80Вт черная - фото 1
  • Портативная колонка MEG SPA080BL 80Вт черная - фото 2
  • Портативная колонка MEG SPA080BL 80Вт черная - фото 3
  • Портативная колонка MEG SPA080BL 80Вт черная - фото 4
  • Портативная колонка MEG SPA080BL 80Вт черная - фото 5
  • Портативная колонка MEG SPA080BL 80Вт черная - фото 6
  • Портативная колонка MEG SPA080BL 80Вт черная - фото 7
  • Портативная колонка MEG SPA080BL 80Вт черная - фото 8
  • Портативная колонка MEG SPA080BL 80Вт черная - фото 9
  • Портативная колонка MEG SPA080BL 80Вт черная - фото 10
  • Портативная колонка MEG SPA080BL 80Вт черная - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 999 руб. 
Начислим 960 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750348
-1 899 по промокоду MEGAUDIO
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Портативная колонка MEG SPA080BL 80Вт черная
18 999 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MEG
Цвет
черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
80
Количество динамиков
4
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик, MDF
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
Линейный AUX вход
Да
Разъем для подключения наушников
да
USB
да
Разъем для карт памяти
Нет
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4400
Время работы, ч
9
Габаритные размеры
270x290x550 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х37х34
Вес, кг.
9.88

Описание товара Портативная колонка MEG SPA080BL 80Вт черная

Черная портативная колонка MEG SPA080BL с мощностью 80 Вт обеспечивает комфортный звук без искажений в просторном помещении и на улице. Она оснащена функцией Bass Boost, которая усиливает глубину низких частот. Для подключения к источнику сигнала предусмотрены линейный AUX вход и Bluetooth с радиусом действия до 10 метров. Наличие разъема USB-A дает возможность воспроизводить аудио с флэш-накопителей. В модели имеются разъемы для гитары и микрофона. В режиме караоке доступно управление громкостью микрофона и эффектом «эхо». Для получения более широкой звуковой сцены модель можно объединить в стереопару с такой же колонкой. Корпус выполнен из МДФ, который поглощает звуковые вибрации. Для размещения подключенного смартфона предусмотрена подставка. Многоцветная подсветка мигает в такт музыке. Удобство переноски обеспечивает ручка в верхней части корпуса. Портативная колонка MEG SPA080BL работает до 9 часов на одном заряде. Благодаря функции Power Bank ее можно использовать для зарядки портативных устройств.

Отзывы о товаре Портативная колонка MEG SPA080BL 80Вт черная




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
MEG
Цвет
черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
80
Количество динамиков
4
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик, MDF
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
Линейный AUX вход
Да
Развернуть
Разъем для подключения наушников
да
USB
да
Разъем для карт памяти
Нет
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4400
Время работы, ч
9
Габаритные размеры
270x290x550 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Черная портативная колонка MEG SPA080BL с мощностью 80 Вт обеспечивает комфортный звук без искажений в просторном помещении и на улице. Она оснащена функцией Bass Boost, которая усиливает глубину низких частот. Для подключения к источнику сигнала предусмотрены линейный AUX вход и Bluetooth с радиусом действия до 10 метров. Наличие разъема USB-A дает возможность воспроизводить аудио с флэш-накопителей. В модели имеются разъемы для гитары и микрофона. В режиме караоке доступно управление громкостью микрофона и эффектом «эхо». Для получения более широкой звуковой сцены модель можно объединить в стереопару с такой же колонкой. Корпус выполнен из МДФ, который поглощает звуковые вибрации. Для размещения подключенного смартфона предусмотрена подставка. Многоцветная подсветка мигает в такт музыке. Удобство переноски обеспечивает ручка в верхней части корпуса. Портативная колонка MEG SPA080BL работает до 9 часов на одном заряде. Благодаря функции Power Bank ее можно использовать для зарядки портативных устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативная колонка MEG SPA080BL 80Вт черная - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 18999 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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