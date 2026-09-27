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Портативная колонка MEG SPA101BL 100Вт черная купить с доставкой в Москве
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Портативная колонка MEG SPA101BL 100Вт черная

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Портативная колонка MEG SPA101BL 100Вт черная - фото 1
Портативная колонка MEG SPA101BL 100Вт черная - фото 2
Портативная колонка MEG SPA101BL 100Вт черная - фото 3
Портативная колонка MEG SPA101BL 100Вт черная - фото 4
Портативная колонка MEG SPA101BL 100Вт черная - фото 5
Портативная колонка MEG SPA101BL 100Вт черная - фото 6
Портативная колонка MEG SPA101BL 100Вт черная - фото 7
Портативная колонка MEG SPA101BL 100Вт черная - фото 8
Портативная колонка MEG SPA101BL 100Вт черная - фото 9
Портативная колонка MEG SPA101BL 100Вт черная - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
100
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная колонка MEG SPA101BL 100Вт черная - фото 1
  • Портативная колонка MEG SPA101BL 100Вт черная - фото 2
  • Портативная колонка MEG SPA101BL 100Вт черная - фото 3
  • Портативная колонка MEG SPA101BL 100Вт черная - фото 4
  • Портативная колонка MEG SPA101BL 100Вт черная - фото 5
  • Портативная колонка MEG SPA101BL 100Вт черная - фото 6
  • Портативная колонка MEG SPA101BL 100Вт черная - фото 7
  • Портативная колонка MEG SPA101BL 100Вт черная - фото 8
  • Портативная колонка MEG SPA101BL 100Вт черная - фото 9
  • Портативная колонка MEG SPA101BL 100Вт черная - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 999 руб. 
Начислим 1050 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750349
-2 099 по промокоду MEGAUDIO
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Портативная колонка MEG SPA101BL 100Вт черная
20 999 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MEG
Цвет
черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
100
Количество динамиков
4
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
Линейный AUX вход
Да
Разъем для подключения наушников
да
USB
да
Разъем для карт памяти
Нет
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2000
Время работы, ч
9.5
Габаритные размеры
260x270x550 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х36х33
Вес, кг.
10.33

Описание товара Портативная колонка MEG SPA101BL 100Вт черная

Портативная колонка MEG SPA101BL выполнена в черном цвете. Ее мощности 100 Вт хватает для создания громкого звука без искажений на вечеринках в помещении и на улице. Многоцветная подсветка мигает в такт музыке. Модель можно объединить по беспроводной связи с такой же колонкой в стереопару. Поддержка технологии Dolby Audio обеспечивает объемное звучание с эффектом присутствия, сравнимое со звуком в кинотеатре. Разъемы HDMI, Toslink и AUX обеспечивают вывод звука без задержек. Для беспроводного подключения используется Bluetooth с радиусом действия сигнала до 10 метров. Модель поддерживает подключение гитары, микрофона и воспроизведение аудио с внешних носителей через USB-A. Портативная колонка MEG SPA101BL оснащена ручками для переноски и подставкой для смартфона. Сбоку имеются ножки, которые позволяют разместить устройство горизонтально. Одного заряда хватает до 9.5 часов работы. От колонки можно заряжать телефоны и маломощные устройства. Управлять настройками можно с помощью кнопок вверху корпуса и пульта ДУ.

Отзывы о товаре Портативная колонка MEG SPA101BL 100Вт черная




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
MEG
Цвет
черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
100
Количество динамиков
4
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
Линейный AUX вход
Да
Развернуть
Разъем для подключения наушников
да
USB
да
Разъем для карт памяти
Нет
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2000
Время работы, ч
9.5
Габаритные размеры
260x270x550 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная колонка MEG SPA101BL выполнена в черном цвете. Ее мощности 100 Вт хватает для создания громкого звука без искажений на вечеринках в помещении и на улице. Многоцветная подсветка мигает в такт музыке. Модель можно объединить по беспроводной связи с такой же колонкой в стереопару. Поддержка технологии Dolby Audio обеспечивает объемное звучание с эффектом присутствия, сравнимое со звуком в кинотеатре. Разъемы HDMI, Toslink и AUX обеспечивают вывод звука без задержек. Для беспроводного подключения используется Bluetooth с радиусом действия сигнала до 10 метров. Модель поддерживает подключение гитары, микрофона и воспроизведение аудио с внешних носителей через USB-A. Портативная колонка MEG SPA101BL оснащена ручками для переноски и подставкой для смартфона. Сбоку имеются ножки, которые позволяют разместить устройство горизонтально. Одного заряда хватает до 9.5 часов работы. От колонки можно заряжать телефоны и маломощные устройства. Управлять настройками можно с помощью кнопок вверху корпуса и пульта ДУ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативная колонка MEG SPA101BL 100Вт черная - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 20999 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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