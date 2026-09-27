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Характеристики
Цвет
черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
100
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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Описание товара Портативная колонка MEG SPA101BL 100Вт черная
Портативная колонка MEG SPA101BL выполнена в черном цвете. Ее мощности 100 Вт хватает для создания громкого звука без искажений на вечеринках в помещении и на улице. Многоцветная подсветка мигает в такт музыке. Модель можно объединить по беспроводной связи с такой же колонкой в стереопару. Поддержка технологии Dolby Audio обеспечивает объемное звучание с эффектом присутствия, сравнимое со звуком в кинотеатре.
Разъемы HDMI, Toslink и AUX обеспечивают вывод звука без задержек. Для беспроводного подключения используется Bluetooth с радиусом действия сигнала до 10 метров. Модель поддерживает подключение гитары, микрофона и воспроизведение аудио с внешних носителей через USB-A. Портативная колонка MEG SPA101BL оснащена ручками для переноски и подставкой для смартфона. Сбоку имеются ножки, которые позволяют разместить устройство горизонтально. Одного заряда хватает до 9.5 часов работы. От колонки можно заряжать телефоны и маломощные устройства. Управлять настройками можно с помощью кнопок вверху корпуса и пульта ДУ.
Портативная колонка MEG SPA101BL выполнена в черном цвете. Ее мощности 100 Вт хватает для создания громкого звука без искажений на вечеринках в помещении и на улице. Многоцветная подсветка мигает в такт музыке. Модель можно объединить по беспроводной связи с такой же колонкой в стереопару. Поддержка технологии Dolby Audio обеспечивает объемное звучание с эффектом присутствия, сравнимое со звуком в кинотеатре.
Разъемы HDMI, Toslink и AUX обеспечивают вывод звука без задержек. Для беспроводного подключения используется Bluetooth с радиусом действия сигнала до 10 метров. Модель поддерживает подключение гитары, микрофона и воспроизведение аудио с внешних носителей через USB-A. Портативная колонка MEG SPA101BL оснащена ручками для переноски и подставкой для смартфона. Сбоку имеются ножки, которые позволяют разместить устройство горизонтально. Одного заряда хватает до 9.5 часов работы. От колонки можно заряжать телефоны и маломощные устройства. Управлять настройками можно с помощью кнопок вверху корпуса и пульта ДУ.
Портативная колонка MEG SPA101BL 100Вт черная - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 20999 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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