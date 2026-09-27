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Портативная колонка MEG SPA130BL 130Вт черная купить с доставкой в Москве
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Портативная колонка MEG SPA130BL 130Вт черная

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Портативная колонка MEG SPA130BL 130Вт черная - фото 1
Портативная колонка MEG SPA130BL 130Вт черная - фото 2
Портативная колонка MEG SPA130BL 130Вт черная - фото 3
Портативная колонка MEG SPA130BL 130Вт черная - фото 4
Портативная колонка MEG SPA130BL 130Вт черная - фото 5
Портативная колонка MEG SPA130BL 130Вт черная - фото 6
Портативная колонка MEG SPA130BL 130Вт черная - фото 7
Портативная колонка MEG SPA130BL 130Вт черная - фото 8
Портативная колонка MEG SPA130BL 130Вт черная - фото 9
Портативная колонка MEG SPA130BL 130Вт черная - фото 10
Портативная колонка MEG SPA130BL 130Вт черная - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
130
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная колонка MEG SPA130BL 130Вт черная - фото 1
  • Портативная колонка MEG SPA130BL 130Вт черная - фото 2
  • Портативная колонка MEG SPA130BL 130Вт черная - фото 3
  • Портативная колонка MEG SPA130BL 130Вт черная - фото 4
  • Портативная колонка MEG SPA130BL 130Вт черная - фото 5
  • Портативная колонка MEG SPA130BL 130Вт черная - фото 6
  • Портативная колонка MEG SPA130BL 130Вт черная - фото 7
  • Портативная колонка MEG SPA130BL 130Вт черная - фото 8
  • Портативная колонка MEG SPA130BL 130Вт черная - фото 9
  • Портативная колонка MEG SPA130BL 130Вт черная - фото 10
  • Портативная колонка MEG SPA130BL 130Вт черная - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 999 руб. 
Начислим 1150 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750350
-2 299 по промокоду MEGAUDIO
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Портативная колонка MEG SPA130BL 130Вт черная
22 999 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MEG
Цвет
черный
Особенности
IPX4; подсветка; караоке; режим усиления басов; встроенная ручка; крепление на стойку; эквалайзер; встроенная открывалка для бутылок
Звук
2.0
Мощность, Вт
130
Количество динамиков
4
Диаметр ВЧ-динамика, мм
165
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
Линейный AUX вход
Да
Разъем для подключения наушников
нет
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Тип элементов питания
собственный
Емкость аккумулятора
6000
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
551 ? 288 ? 274 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х34х34
Вес, кг.
9.71

Описание товара Портативная колонка MEG SPA130BL 130Вт черная

Черная портативная колонка MEG SPA130BL мощностью 130 Вт рассчитана на работу на открытом воздухе и в просторных помещениях. Соединение с источником звука доступно через Bluetooth и AUX вход. Модель поддерживает воспроизведение аудио через интерфейс USB-A: можно слушать музыку через флэшку. Функция объединения колонки в стереопару с другой колонкой позволяет получить более объемный и насыщенный звук. К портативной колонке MEG SPA130BL можно подключить гитару и микрофон. В режиме караоке вы можете регулировать эхо и громкость микрофона. Модель работает от аккумулятора до 12 часов на одном заряде. Поддержка функции Power Bank позволяет заряжать от нее смартфоны и другие портативные устройства.

Отзывы о товаре Портативная колонка MEG SPA130BL 130Вт черная




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
MEG
Цвет
черный
Особенности
IPX4; подсветка; караоке; режим усиления басов; встроенная ручка; крепление на стойку; эквалайзер; встроенная открывалка для бутылок
Звук
2.0
Мощность, Вт
130
Количество динамиков
4
Диаметр ВЧ-динамика, мм
165
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Развернуть
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
Линейный AUX вход
Да
Разъем для подключения наушников
нет
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Тип элементов питания
собственный
Емкость аккумулятора
6000
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
551 ? 288 ? 274 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Черная портативная колонка MEG SPA130BL мощностью 130 Вт рассчитана на работу на открытом воздухе и в просторных помещениях. Соединение с источником звука доступно через Bluetooth и AUX вход. Модель поддерживает воспроизведение аудио через интерфейс USB-A: можно слушать музыку через флэшку. Функция объединения колонки в стереопару с другой колонкой позволяет получить более объемный и насыщенный звук. К портативной колонке MEG SPA130BL можно подключить гитару и микрофон. В режиме караоке вы можете регулировать эхо и громкость микрофона. Модель работает от аккумулятора до 12 часов на одном заряде. Поддержка функции Power Bank позволяет заряжать от нее смартфоны и другие портативные устройства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативная колонка MEG SPA130BL 130Вт черная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 22999 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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