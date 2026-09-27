Портативная колонка MEG SPA130BL 130Вт черная
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Характеристики
Цвет
черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
130
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 999 руб.
В наличии
Код товара: 750350
-2 299 по промокоду MEGAUDIO
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22 999 руб.
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Характеристики
Бренд
Цвет
черный
Особенности
IPX4; подсветка; караоке; режим усиления басов; встроенная ручка; крепление на стойку; эквалайзер; встроенная открывалка для бутылок
Звук
2.0
Мощность, Вт
130
Количество динамиков
4
Диаметр ВЧ-динамика, мм
165
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
Линейный AUX вход
Да
Разъем для подключения наушников
нет
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Тип элементов питания
собственный
Емкость аккумулятора
6000
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
551 ? 288 ? 274 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х34х34
Вес, кг.
9.71
Описание товара Портативная колонка MEG SPA130BL 130Вт черная
Черная портативная колонка MEG SPA130BL мощностью 130 Вт рассчитана на работу на открытом воздухе и в просторных помещениях. Соединение с источником звука доступно через Bluetooth и AUX вход. Модель поддерживает воспроизведение аудио через интерфейс USB-A: можно слушать музыку через флэшку. Функция объединения колонки в стереопару с другой колонкой позволяет получить более объемный и насыщенный звук. К портативной колонке MEG SPA130BL можно подключить гитару и микрофон. В режиме караоке вы можете регулировать эхо и громкость микрофона. Модель работает от аккумулятора до 12 часов на одном заряде. Поддержка функции Power Bank позволяет заряжать от нее смартфоны и другие портативные устройства.
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Бренд
Цвет
черный
Особенности
IPX4; подсветка; караоке; режим усиления басов; встроенная ручка; крепление на стойку; эквалайзер; встроенная открывалка для бутылок
Звук
2.0
Мощность, Вт
130
Количество динамиков
4
Диаметр ВЧ-динамика, мм
165
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Развернуть
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
Линейный AUX вход
Да
Разъем для подключения наушников
нет
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Тип элементов питания
собственный
Емкость аккумулятора
6000
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
551 ? 288 ? 274 мм
Страна производитель
Китай
Черная портативная колонка MEG SPA130BL мощностью 130 Вт рассчитана на работу на открытом воздухе и в просторных помещениях. Соединение с источником звука доступно через Bluetooth и AUX вход. Модель поддерживает воспроизведение аудио через интерфейс USB-A: можно слушать музыку через флэшку. Функция объединения колонки в стереопару с другой колонкой позволяет получить более объемный и насыщенный звук. К портативной колонке MEG SPA130BL можно подключить гитару и микрофон. В режиме караоке вы можете регулировать эхо и громкость микрофона. Модель работает от аккумулятора до 12 часов на одном заряде. Поддержка функции Power Bank позволяет заряжать от нее смартфоны и другие портативные устройства.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Портативная колонка MEG SPA130BL 130Вт черная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 22999 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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