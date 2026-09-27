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Портативная колонка MEG SSA062BL 60Вт черная купить с доставкой в Москве
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Портативная колонка MEG SSA062BL 60Вт черная

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Портативная колонка MEG SSA062BL 60Вт черная - фото 1
Портативная колонка MEG SSA062BL 60Вт черная - фото 2
Портативная колонка MEG SSA062BL 60Вт черная - фото 3
Портативная колонка MEG SSA062BL 60Вт черная - фото 4
Портативная колонка MEG SSA062BL 60Вт черная - фото 5
Портативная колонка MEG SSA062BL 60Вт черная - фото 6
Портативная колонка MEG SSA062BL 60Вт черная - фото 7
Портативная колонка MEG SSA062BL 60Вт черная - фото 8
Портативная колонка MEG SSA062BL 60Вт черная - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
60
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная колонка MEG SSA062BL 60Вт черная - фото 1
  • Портативная колонка MEG SSA062BL 60Вт черная - фото 2
  • Портативная колонка MEG SSA062BL 60Вт черная - фото 3
  • Портативная колонка MEG SSA062BL 60Вт черная - фото 4
  • Портативная колонка MEG SSA062BL 60Вт черная - фото 5
  • Портативная колонка MEG SSA062BL 60Вт черная - фото 6
  • Портативная колонка MEG SSA062BL 60Вт черная - фото 7
  • Портативная колонка MEG SSA062BL 60Вт черная - фото 8
  • Портативная колонка MEG SSA062BL 60Вт черная - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 999 руб. 
Начислим 560 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750345
-1 099 по промокоду MEGAUDIO
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Портативная колонка MEG SSA062BL 60Вт черная
10 999 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MEG
Цвет
черный
Особенности
Подсветка, встроенный микрофон, караоке, эквалайзер, аудиозвонки (спикерфон), True Wireless Stereo
Звук
2.0
Мощность, Вт
60
Количество динамиков
3
Диаметр ВЧ-динамика, мм
53
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
Линейный AUX вход
Да
Разъем для подключения наушников
нет
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Емкость аккумулятора
4000
Время работы, ч
16
Габаритные размеры
349x188x145 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х21х19
Вес, кг.
3.22

Описание товара Портативная колонка MEG SSA062BL 60Вт черная

Портативная колонка MEG SSA062BL черного цвета имеет 3 динамика и сабвуфер. Аудиосистема суммарной мощностью 60 Вт проигрывает звук в стереоформате с глубокими басами. Мощности модели достаточно для организации домашней вечеринки в небольшой комнате или на улице, в радиусе 10-14 м. Колонка будет воспроизводить музыку в формате MP3 со смартфона, ПК, планшета, флеш-накопителя или карты microSD. С помощью эквалайзера можно регулировать громкость различных звуковых частот и тем самым подстраивать звук под свои вкусы. Две предустановленных программы позволяют переключаться между двумя предустановленными звуковыми профилями одной кнопкой. Портативная колонка MEG SSA062BL поддерживает режим караоке. Благодаря этому вы можете петь любые песни дома или на природе. Эффект «эхо» скрывает мелкие неточности при исполнении, устраняет дрожание голоса и фальшивые ноты, имитирует выступление на сцене. Это позволяет проводить конкурсы на вечеринке без тяжелого оборудования. С АКБ емкостью 4000 мАч колонка будет работать без подзарядки до 16 часов.

Отзывы о товаре Портативная колонка MEG SSA062BL 60Вт черная




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Характеристики
Бренд
MEG
Цвет
черный
Особенности
Подсветка, встроенный микрофон, караоке, эквалайзер, аудиозвонки (спикерфон), True Wireless Stereo
Звук
2.0
Мощность, Вт
60
Количество динамиков
3
Диаметр ВЧ-динамика, мм
53
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Развернуть
Версия Bluetooth
v5.3
Линейный AUX вход
Да
Разъем для подключения наушников
нет
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Емкость аккумулятора
4000
Время работы, ч
16
Габаритные размеры
349x188x145 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная колонка MEG SSA062BL черного цвета имеет 3 динамика и сабвуфер. Аудиосистема суммарной мощностью 60 Вт проигрывает звук в стереоформате с глубокими басами. Мощности модели достаточно для организации домашней вечеринки в небольшой комнате или на улице, в радиусе 10-14 м. Колонка будет воспроизводить музыку в формате MP3 со смартфона, ПК, планшета, флеш-накопителя или карты microSD. С помощью эквалайзера можно регулировать громкость различных звуковых частот и тем самым подстраивать звук под свои вкусы. Две предустановленных программы позволяют переключаться между двумя предустановленными звуковыми профилями одной кнопкой. Портативная колонка MEG SSA062BL поддерживает режим караоке. Благодаря этому вы можете петь любые песни дома или на природе. Эффект «эхо» скрывает мелкие неточности при исполнении, устраняет дрожание голоса и фальшивые ноты, имитирует выступление на сцене. Это позволяет проводить конкурсы на вечеринке без тяжелого оборудования. С АКБ емкостью 4000 мАч колонка будет работать без подзарядки до 16 часов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативная колонка MEG SSA062BL 60Вт черная - стоимость товара 10999 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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