Портативная колонка MEG SSA062BL 60Вт черная
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Характеристики
Описание товара Портативная колонка MEG SSA062BL 60Вт черная
Портативная колонка MEG SSA062BL черного цвета имеет 3 динамика и сабвуфер. Аудиосистема суммарной мощностью 60 Вт проигрывает звук в стереоформате с глубокими басами. Мощности модели достаточно для организации домашней вечеринки в небольшой комнате или на улице, в радиусе 10-14 м. Колонка будет воспроизводить музыку в формате MP3 со смартфона, ПК, планшета, флеш-накопителя или карты microSD. С помощью эквалайзера можно регулировать громкость различных звуковых частот и тем самым подстраивать звук под свои вкусы. Две предустановленных программы позволяют переключаться между двумя предустановленными звуковыми профилями одной кнопкой. Портативная колонка MEG SSA062BL поддерживает режим караоке. Благодаря этому вы можете петь любые песни дома или на природе. Эффект «эхо» скрывает мелкие неточности при исполнении, устраняет дрожание голоса и фальшивые ноты, имитирует выступление на сцене. Это позволяет проводить конкурсы на вечеринке без тяжелого оборудования. С АКБ емкостью 4000 мАч колонка будет работать без подзарядки до 16 часов.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
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