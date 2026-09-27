Портативная колонка MEG SSA050BL, 50Вт черная
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Характеристики
Описание товара Портативная колонка MEG SSA050BL, 50Вт черная
Портативная колонка MEG SSA050BL выполнена во влагозащищенном корпусе черного цвета в соответствии с классом IPX6. Она не боится воздействия влаги и брызг воды. Боковые панели дополнены элементами с разноцветной подсветкой RGB. Четыре динамика суммарной выходной мощностью 50 Вт воспроизводят сбалансированный четкий звук. Функция EXTRA BASS обеспечивает глубокий насыщенный бас. Портативная колонка MEG SSA050BL оснащена входом AUX и беспроводным интерфейсом Bluetooth 5.3 для подключения к источникам аудио. С помощью функции TWS возможно объединение двух колонок в единую стереосистему. Функция Hands-free и микрофон предоставляют возможность общения по громкой связи. Аккумулятор емкостью 2500 мА*ч гарантирует до 12 часов автономной работы колонки и поддерживает технологию быстрой зарядки через порт USB Type-C. Для комфортной переноски на корпусе расположен текстильный шнурок.
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