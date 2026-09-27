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Портативная колонка MEG SCB40BL 40Вт черная купить с доставкой в Москве
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Портативная колонка MEG SCB40BL 40Вт черная

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Портативная колонка MEG SCB40BL 40Вт черная - фото 1
Портативная колонка MEG SCB40BL 40Вт черная - фото 2
Портативная колонка MEG SCB40BL 40Вт черная - фото 3
Портативная колонка MEG SCB40BL 40Вт черная - фото 4
Портативная колонка MEG SCB40BL 40Вт черная - фото 5
Портативная колонка MEG SCB40BL 40Вт черная - фото 6
Портативная колонка MEG SCB40BL 40Вт черная - фото 7
Портативная колонка MEG SCB40BL 40Вт черная - фото 8
Портативная колонка MEG SCB40BL 40Вт черная - фото 9
Портативная колонка MEG SCB40BL 40Вт черная - фото 10
Портативная колонка MEG SCB40BL 40Вт черная - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
40
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная колонка MEG SCB40BL 40Вт черная - фото 1
  • Портативная колонка MEG SCB40BL 40Вт черная - фото 2
  • Портативная колонка MEG SCB40BL 40Вт черная - фото 3
  • Портативная колонка MEG SCB40BL 40Вт черная - фото 4
  • Портативная колонка MEG SCB40BL 40Вт черная - фото 5
  • Портативная колонка MEG SCB40BL 40Вт черная - фото 6
  • Портативная колонка MEG SCB40BL 40Вт черная - фото 7
  • Портативная колонка MEG SCB40BL 40Вт черная - фото 8
  • Портативная колонка MEG SCB40BL 40Вт черная - фото 9
  • Портативная колонка MEG SCB40BL 40Вт черная - фото 10
  • Портативная колонка MEG SCB40BL 40Вт черная - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 999 руб. 
Начислим 310 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750340
-599 по промокоду MEGAUDIO
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Портативная колонка MEG SCB40BL 40Вт черная
5 999 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MEG
Отношение сигнал/шум, дБ
70
Цвет
черный
Особенности
влагозащита IPX7
Звук
2.0
Мощность, Вт
40
Количество динамиков
2
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.4
Линейный AUX вход
Да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2500
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
8.94 ? 8.94 ? 22.8 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х11х11
Вес, г.
917

Описание товара Портативная колонка MEG SCB40BL 40Вт черная

Портативная колонка MEG SCB40BL с двумя динамиками выходной мощностью 40 Вт воспроизводит сбалансированное насыщенное звучание. Корпус с классом защиты IPX7 выдерживает погружение в воду на глубину до 1 м в течение 30 минут, не боится влаги и атмосферных осадков. Многоцветная подсветка формирует ритмичные световые эффекты. В колонке MEG SCB40BL реализованы разъемы USB Type-A и AUX для проводного подключения к источнику аудио, а также считыватель карты памяти. Беспроводной интерфейс Bluetooth 5.4 гарантирует стабильное соединение с устройством. С помощью функции TWS возможно объединение двух колонок в единую стереосистему. Функция Hands-free пригодится для общения по громкой связи. Аккумулятор емкостью 2500 мА*ч гарантирует до 12 часов автономной работы колонки. Функция Power Bank предоставляет возможность подзарядки смартфона и другой портативной техники.

Отзывы о товаре Портативная колонка MEG SCB40BL 40Вт черная




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Характеристики
Бренд
MEG
Отношение сигнал/шум, дБ
70
Цвет
черный
Особенности
влагозащита IPX7
Звук
2.0
Мощность, Вт
40
Количество динамиков
2
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.4
Линейный AUX вход
Да
Развернуть
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2500
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
8.94 ? 8.94 ? 22.8 см
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная колонка MEG SCB40BL с двумя динамиками выходной мощностью 40 Вт воспроизводит сбалансированное насыщенное звучание. Корпус с классом защиты IPX7 выдерживает погружение в воду на глубину до 1 м в течение 30 минут, не боится влаги и атмосферных осадков. Многоцветная подсветка формирует ритмичные световые эффекты. В колонке MEG SCB40BL реализованы разъемы USB Type-A и AUX для проводного подключения к источнику аудио, а также считыватель карты памяти. Беспроводной интерфейс Bluetooth 5.4 гарантирует стабильное соединение с устройством. С помощью функции TWS возможно объединение двух колонок в единую стереосистему. Функция Hands-free пригодится для общения по громкой связи. Аккумулятор емкостью 2500 мА*ч гарантирует до 12 часов автономной работы колонки. Функция Power Bank предоставляет возможность подзарядки смартфона и другой портативной техники.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативная колонка MEG SCB40BL 40Вт черная - стоимость товара 5999 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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