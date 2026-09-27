Портативная колонка MEG SCA20BL 20Вт черная
Оригинальный товар
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Характеристики
Цвет
черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
20
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 799 руб.
В наличии
Код товара: 750338
-279 по промокоду MEGAUDIO
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 799 руб.
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Характеристики
Бренд
Цвет
черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
20
Количество динамиков
2
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
Линейный AUX вход
Да
Разъем для подключения наушников
нет
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2500
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
93 x 95 x 114 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х10
Вес, г.
500
Описание товара Портативная колонка MEG SCA20BL 20Вт черная
Портативная колонка MEG SCA20BL с защищенной конструкцией класса IPX7 не боится воздействия влаги и брызг воды. Корпус выполнен из пластика и ткани. Для комфортного ношения предусмотрен текстильный ремешок. Два динамика общей выходной мощностью 20 Вт формируют четкое насыщенное звучание в формате стерео. Портативная колонка MEG SCA20BL оснащена беспроводным интерфейсом Bluetooth, считывателем карты памяти micro SD, входом AUX для подключения к разным источникам прослушивания музыки. Функция TWS предоставляет возможность объединения нескольких колонок в единую систему воспроизведения. Аккумулятор емкостью 2500 мА*ч гарантирует до 12 часов автономной работы колонки. Зарядка выполняется через разъем USB Type-C.
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Бренд
Цвет
черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
20
Количество динамиков
2
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
Линейный AUX вход
Да
Развернуть
Разъем для подключения наушников
нет
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2500
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
93 x 95 x 114 мм
Страна производитель
Китай
Портативная колонка MEG SCA20BL с защищенной конструкцией класса IPX7 не боится воздействия влаги и брызг воды. Корпус выполнен из пластика и ткани. Для комфортного ношения предусмотрен текстильный ремешок. Два динамика общей выходной мощностью 20 Вт формируют четкое насыщенное звучание в формате стерео. Портативная колонка MEG SCA20BL оснащена беспроводным интерфейсом Bluetooth, считывателем карты памяти micro SD, входом AUX для подключения к разным источникам прослушивания музыки. Функция TWS предоставляет возможность объединения нескольких колонок в единую систему воспроизведения. Аккумулятор емкостью 2500 мА*ч гарантирует до 12 часов автономной работы колонки. Зарядка выполняется через разъем USB Type-C.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Портативная колонка MEG SCA20BL 20Вт черная – стоимость товара 2799 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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