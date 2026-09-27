Портативная колонка MEG SSA45BL 45Вт черная
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Характеристики
Описание товара Портативная колонка MEG SSA45BL 45Вт черная
Портативная колонка MEG SSA45BL, черного цвета получила 3 динамика и сабвуфер, которые обеспечивает насыщенные низкие частоты. Звук от модели будет слышен на 360°. Это позволяет использовать ее для организации домашних вечеринок, дискотек возле дома. Колонка может подключаться к смартфону, планшету, ПК через кабель AUX или по беспроводному каналу Bluetooth. Также она воспроизводит файлы с карты microSD. Благодаря этому вы можете использовать устройство полностью автономно, без другой техники. Портативная колонка MEG SSA45BL заключена во влагозащищенный корпус IPX7. Он не пропускает внутрь даже направленный поток воды. Это позволяет брать с собой колонку на пляж, использовать у бассейна и не бояться, что брызги воды выведут ее из строя. Со встроенным эквалайзером вы можете настраивать частоты под разные жанры музыки и свои вкусы. АКБ емкостью 2500 мАч обеспечивает до 2.5 часов автономной работы.
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