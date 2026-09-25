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Бензиновый генератор STEHER GS-6500, 5500 Вт купить с доставкой в Москве
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Бензиновый генератор STEHER GS-6500, 5500 Вт

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Бензиновый генератор STEHER GS-6500, 5500 Вт - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Генератор
Тип двигателя
бензиновый
Электростартер
да
Объём двигателя, см3
420
Объём топливного бака, л
25
Максимальная мощность, кВт
5.5
Уровень шума
73
  • Бензиновый генератор STEHER GS-6500, 5500 Вт - фото 1
  • Бензиновый генератор STEHER GS-6500, 5500 Вт - фото 2
  • Бензиновый генератор STEHER GS-6500, 5500 Вт - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 170 руб. 
Начислим 611 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741613
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Бензиновый генератор STEHER GS-6500, 5500 Вт
38 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип товара
Генератор
Тип двигателя
бензиновый
Электростартер
да
Объём двигателя, см3
420
Объём топливного бака, л
25
Расход топлива, л/час
2.3
Стартер
ручной стартер
Максимальная мощность, кВт
5.5
Объём масляного бака, л
1.1
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
73
Колеса
нет
Звукоизоляционный кожух
нет
Ширина, см
53
Высота, см
56
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
74х56х54
Вес, кг.
75

Описание товара Бензиновый генератор STEHER GS-6500, 5500 Вт

STEHER — это надёжный генератор, который не подведёт даже в самых серьёзных условиях. Мощность 5,5 кВт позволяет подключать не только осветительные приборы, но и крупную технику. Объёмный топливный бак на 25 литров обеспечивает долгую автономную работу — подходящее решение для стройки, дачи или дома без подключения к сети. Вес 81 кг говорит о крепкости конструкции — устоит на месте даже при интенсивной эксплуатации. Двигатель на 420 см? — прочный и выносливый, выдержит длительные нагрузки. Удобство запуска двойное: работает электростартер и ручной стартер. Защита от перегрузок — дополнительная надёжность, когда надо всё держать под контролем. STEHER станет верным помощником для тех, кто ищет мощный, долговечный и простой в эксплуатации генератор.



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Теги товара: с электростартером

Отзывы о товаре Бензиновый генератор STEHER GS-6500, 5500 Вт




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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип товара
Генератор
Тип двигателя
бензиновый
Электростартер
да
Объём двигателя, см3
420
Объём топливного бака, л
25
Расход топлива, л/час
2.3
Стартер
ручной стартер
Максимальная мощность, кВт
5.5
Объём масляного бака, л
1.1
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
73
Развернуть
Колеса
нет
Звукоизоляционный кожух
нет
Ширина, см
53
Высота, см
56
Страна производитель
Китай
Описание
STEHER — это надёжный генератор, который не подведёт даже в самых серьёзных условиях. Мощность 5,5 кВт позволяет подключать не только осветительные приборы, но и крупную технику. Объёмный топливный бак на 25 литров обеспечивает долгую автономную работу — подходящее решение для стройки, дачи или дома без подключения к сети. Вес 81 кг говорит о крепкости конструкции — устоит на месте даже при интенсивной эксплуатации. Двигатель на 420 см? — прочный и выносливый, выдержит длительные нагрузки. Удобство запуска двойное: работает электростартер и ручной стартер. Защита от перегрузок — дополнительная надёжность, когда надо всё держать под контролем. STEHER станет верным помощником для тех, кто ищет мощный, долговечный и простой в эксплуатации генератор.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые


Теги товара: с электростартером
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бензиновый генератор STEHER GS-6500, 5500 Вт - стоимость товара 38170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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