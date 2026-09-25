Бензиновый генератор STEHER GS-6500, 5500 Вт
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Характеристики
Описание товара Бензиновый генератор STEHER GS-6500, 5500 Вт
STEHER — это надёжный генератор, который не подведёт даже в самых серьёзных условиях. Мощность 5,5 кВт позволяет подключать не только осветительные приборы, но и крупную технику. Объёмный топливный бак на 25 литров обеспечивает долгую автономную работу — подходящее решение для стройки, дачи или дома без подключения к сети. Вес 81 кг говорит о крепкости конструкции — устоит на месте даже при интенсивной эксплуатации. Двигатель на 420 см? — прочный и выносливый, выдержит длительные нагрузки. Удобство запуска двойное: работает электростартер и ручной стартер. Защита от перегрузок — дополнительная надёжность, когда надо всё держать под контролем. STEHER станет верным помощником для тех, кто ищет мощный, долговечный и простой в эксплуатации генератор.
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Теги товара: с электростартером
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Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые
Теги товара: с электростартером
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