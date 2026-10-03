Генератор инверторный бензиновый Зубр ЗИГ-2500
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Генератор бензиновый
Электростартер
нет
Объём топливного бака, л
5.7
Уровень шума
95
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 400 руб.
В наличии
Код товара: 265496
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
52 400 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Генератор бензиновый
Электростартер
нет
Объём топливного бака, л
5.7
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
95
Колеса
нет
Звукоизоляционный кожух
да
Ширина, см
59.5
Высота, см
35.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х51х36
Вес, кг.
29.5
Описание товара Генератор инверторный бензиновый Зубр ЗИГ-2500
Генератор инверторный бензиновый Зубр ЗИГ-2500 - мобильный генератор повышенной мощности 2.5 кВт. Хороший вариант для аварийного обеспечения дачи, а также для подключения электроприборов на стройке, при монтаже. Идеальное качество вырабатываемого тока позволяет использовать станцию для питания любых электронных устройств без стабилизатора. Дополнительный выход на 12 В дает возможность подзарядки аккумуляторов.
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Бренд
Тип товара
Генератор бензиновый
Электростартер
нет
Объём топливного бака, л
5.7
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
95
Колеса
нет
Звукоизоляционный кожух
да
Ширина, см
59.5
Высота, см
35.5
Страна производитель
Китай
Генератор инверторный бензиновый Зубр ЗИГ-2500 - мобильный генератор повышенной мощности 2.5 кВт. Хороший вариант для аварийного обеспечения дачи, а также для подключения электроприборов на стройке, при монтаже. Идеальное качество вырабатываемого тока позволяет использовать станцию для питания любых электронных устройств без стабилизатора. Дополнительный выход на 12 В дает возможность подзарядки аккумуляторов.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые, с электростартером
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые, с электростартером
Генератор инверторный бензиновый Зубр ЗИГ-2500 - по цене 52400 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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