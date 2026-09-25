Top.Mail.Ru
Бензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-7000Е, 7000 Вт купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Бензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-7000Е, 7000 Вт

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Бензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-7000Е, 7000 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Генератор
Тип двигателя
бензиновый
Электростартер
да
Объём двигателя, см3
445
Объём топливного бака, л
25
Максимальная мощность, кВт
7
Уровень шума
74
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 690 руб. 
Начислим 860 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741625
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Бензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-7000Е, 7000 Вт
53 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Генератор
Тип двигателя
бензиновый
Электростартер
да
Объём двигателя, см3
445
Объём топливного бака, л
25
Расход топлива, л/час
2.5
Стартер
ручной стартер
Максимальная мощность, кВт
7
Объём масляного бака, л
25
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
74
Колеса
нет
Ширина, см
51
Высота, см
56
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х58х56
Вес, кг.
91

Описание товара Бензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-7000Е, 7000 Вт

Генератор ЗУБР создан для серьезных задач — мощность 7 кВт позволяет подключать несколько электроприборов одновременно и не думать о перебоях в питании. Просторный топливный бак на 25 литров гарантирует долгую работу без частых дозаправок, а расход всего 2,5 литра в час делает использование экономичным даже при интенсивной нагрузке. У этого генератора два вида стартера — электростартер и ручной, поэтому запуск всегда лёгок и удобен. Защита от перегрузок добавляет спокойствия при работе с чувствительной техникой. Несмотря на внушительный вес 89 кг, компактные размеры — всего 56 см в высоту и 51 см в ширину — позволяют разместить генератор даже в ограниченном пространстве. Уровень шума 74 дБ остается оптимальным для такого уровня мощности и функциональности. Вариант для тех, кому важна надежность, стабильная мощность и простота эксплуатации.



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые


Теги товара: с электростартером

Отзывы о товаре Бензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-7000Е, 7000 Вт




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Генератор
Тип двигателя
бензиновый
Электростартер
да
Объём двигателя, см3
445
Объём топливного бака, л
25
Расход топлива, л/час
2.5
Стартер
ручной стартер
Максимальная мощность, кВт
7
Объём масляного бака, л
25
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
74
Развернуть
Колеса
нет
Ширина, см
51
Высота, см
56
Страна производитель
Китай
Описание
Генератор ЗУБР создан для серьезных задач — мощность 7 кВт позволяет подключать несколько электроприборов одновременно и не думать о перебоях в питании. Просторный топливный бак на 25 литров гарантирует долгую работу без частых дозаправок, а расход всего 2,5 литра в час делает использование экономичным даже при интенсивной нагрузке. У этого генератора два вида стартера — электростартер и ручной, поэтому запуск всегда лёгок и удобен. Защита от перегрузок добавляет спокойствия при работе с чувствительной техникой. Несмотря на внушительный вес 89 кг, компактные размеры — всего 56 см в высоту и 51 см в ширину — позволяют разместить генератор даже в ограниченном пространстве. Уровень шума 74 дБ остается оптимальным для такого уровня мощности и функциональности. Вариант для тех, кому важна надежность, стабильная мощность и простота эксплуатации.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые


Теги товара: с электростартером
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-7000Е, 7000 Вт - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 53690 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...