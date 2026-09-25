Генератор бензиновый DENZEL 946894, PS-70EA, 7,0 кВт, 230В, 25л, коннектор автоматики, электростарте
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Характеристики
Тип двигателя
бензиновый
Электростартер
да
Объём двигателя, см3
420
Объём топливного бака, л
25
Максимальная мощность, кВт
11.025
Уровень шума
85
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 747856
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Характеристики
Бренд
Тип двигателя
бензиновый
Тактность двигателя
4-х тактный
Электростартер
да
Объём двигателя, см3
420
Объём топливного бака, л
25
Расход топлива, л/час
2.5
Свеча зажигания
F7TC
Стартер
электрический
Максимальная мощность, кВт
11.025
Уровень шума
85
Ширина, см
570
Высота, см
580
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х61х58
Вес, кг.
89
Описание товара Генератор бензиновый DENZEL 946894, PS-70EA, 7,0 кВт, 230В, 25л, коннектор автоматики, электростарте
Генератор бензиновый DENZEL 946894, PS-70EA, 7,0 кВт, 230В, 25л, коннектор автоматики, электростарте
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Теги товара: с электростартером
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Бренд
Тип двигателя
бензиновый
Тактность двигателя
4-х тактный
Электростартер
да
Объём двигателя, см3
420
Объём топливного бака, л
25
Расход топлива, л/час
2.5
Свеча зажигания
F7TC
Стартер
электрический
Максимальная мощность, кВт
11.025
Уровень шума
85
Развернуть
Ширина, см
570
Высота, см
580
Страна производитель
Китай
Генератор бензиновый DENZEL 946894, PS-70EA, 7,0 кВт, 230В, 25л, коннектор автоматики, электростарте
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые
Теги товара: с электростартером
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые
Теги товара: с электростартером
Генератор бензиновый DENZEL 946894, PS-70EA, 7,0 кВт, 230В, 25л, коннектор автоматики, электростарте - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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