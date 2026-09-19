Генератор Patriot 3000il
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Генератор
Объём топливного бака, л
5.7
Уровень шума
63
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 394152
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Генератор
Объём топливного бака, л
5.7
Уровень шума
63
Колеса
да
Звукоизоляционный кожух
да
Ширина, см
47
Высота, см
27
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х47х27
Вес, кг.
35
Описание товара Генератор Patriot 3000il
Инверторный генератор PATRIOT 3000il 474101046 - мобильный агрегат, который оснащен складной ручкой и колесиками для удобной транспортировки. Аппарат используется в качестве запасного или аварийного источника электроэнергии для домов и дач. Корпус генератора изготовлен из прочного материала и защищает двигатель от механических деформаций. Розетки для подключения защищены от попадания грязи и пыли специальными крышками.
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Бренд
Тип товара
Генератор
Объём топливного бака, л
5.7
Уровень шума
63
Колеса
да
Звукоизоляционный кожух
да
Ширина, см
47
Высота, см
27
Страна производитель
Китай
Инверторный генератор PATRIOT 3000il 474101046 - мобильный агрегат, который оснащен складной ручкой и колесиками для удобной транспортировки. Аппарат используется в качестве запасного или аварийного источника электроэнергии для домов и дач. Корпус генератора изготовлен из прочного материала и защищает двигатель от механических деформаций. Розетки для подключения защищены от попадания грязи и пыли специальными крышками.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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