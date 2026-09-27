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Бензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-8000Е, 8000 Вт купить с доставкой в Москве
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Бензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-8000Е, 8000 Вт

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Бензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-8000Е, 8000 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Генератор
Тип двигателя
бензиновый
Электростартер
да
Объём двигателя, см3
460
Объём топливного бака, л
25
Максимальная мощность, кВт
8
Уровень шума
74
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
64 410 руб. 
Начислим 1031 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741626
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Бензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-8000Е, 8000 Вт
64 410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Генератор
Тип двигателя
бензиновый
Тактность двигателя
4-х тактный
Электростартер
да
Объём двигателя, см3
460
Объём топливного бака, л
25
Расход топлива, л/час
2.7
Стартер
ручной стартер
Максимальная мощность, кВт
8
Объём масляного бака, л
1.1
Защита от перегрузок
нет
Уровень шума
74
Колеса
нет
Звукоизоляционный кожух
нет
Ширина, см
58.5
Высота, см
57
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х58х56
Вес, кг.
93

Описание товара Бензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-8000Е, 8000 Вт

Генератор ЗУБР — это мощный помощник для обеспечения электроэнергией даже самых требовательных задач. Максимальная мощность 8 кВт позволяет подключать сразу несколько устройств и техники. Большой топливный бак на 25 литров обеспечивает продолжительную работу без частой дозаправки, а экономичный расход топлива 2,7 л/ч помогает снизить эксплуатационные расходы. Двигатель 4-х тактный объёмом 460 см? надёжен и прост в обслуживании. Благодаря электростартеру запуск генератора лёгок и быстр, но при необходимости вы всегда можете воспользоваться ручным стартером. Вес 91 кг говорит о внушительной мощности и выносливости устройства. Генератор ЗУБР отлично подойдёт для использования на стройплощадках, в хозяйстве или при проведении выездных мероприятий, где требуется стабильный источник энергии. Уровень шума 74 дБ умеренный для такого класса техники. Простота в использовании и сочетание продуманных технических параметров делают этот генератор отличным решением для надёжного энергоснабжения.



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Теги товара: с электростартером

Отзывы о товаре Бензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-8000Е, 8000 Вт




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Генератор
Тип двигателя
бензиновый
Тактность двигателя
4-х тактный
Электростартер
да
Объём двигателя, см3
460
Объём топливного бака, л
25
Расход топлива, л/час
2.7
Стартер
ручной стартер
Максимальная мощность, кВт
8
Объём масляного бака, л
1.1
Защита от перегрузок
нет
Развернуть
Уровень шума
74
Колеса
нет
Звукоизоляционный кожух
нет
Ширина, см
58.5
Высота, см
57
Страна производитель
Китай
Описание
Генератор ЗУБР — это мощный помощник для обеспечения электроэнергией даже самых требовательных задач. Максимальная мощность 8 кВт позволяет подключать сразу несколько устройств и техники. Большой топливный бак на 25 литров обеспечивает продолжительную работу без частой дозаправки, а экономичный расход топлива 2,7 л/ч помогает снизить эксплуатационные расходы. Двигатель 4-х тактный объёмом 460 см? надёжен и прост в обслуживании. Благодаря электростартеру запуск генератора лёгок и быстр, но при необходимости вы всегда можете воспользоваться ручным стартером. Вес 91 кг говорит о внушительной мощности и выносливости устройства. Генератор ЗУБР отлично подойдёт для использования на стройплощадках, в хозяйстве или при проведении выездных мероприятий, где требуется стабильный источник энергии. Уровень шума 74 дБ умеренный для такого класса техники. Простота в использовании и сочетание продуманных технических параметров делают этот генератор отличным решением для надёжного энергоснабжения.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые


Теги товара: с электростартером
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-8000Е, 8000 Вт - этот товар вы можете купить по цене 64410 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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