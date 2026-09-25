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Бензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-7000Е-3, 380 / 220 В, 7000 Вт купить с доставкой в Москве
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Бензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-7000Е-3, 380 / 220 В, 7000 Вт

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Бензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-7000Е-3, 380 / 220 В, 7000 Вт - фото 1
Бензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-7000Е-3, 380 / 220 В, 7000 Вт - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Генератор
Тип двигателя
бензиновый
Электростартер
да
Объём двигателя, см3
445
Объём топливного бака, л
25
Максимальная мощность, кВт
7
Уровень шума
73
  • Бензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-7000Е-3, 380 / 220 В, 7000 Вт - фото 1
  • Бензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-7000Е-3, 380 / 220 В, 7000 Вт - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 650 руб. 
Начислим 939 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741630
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Бензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-7000Е-3, 380 / 220 В, 7000 Вт
58 650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Генератор
Тип двигателя
бензиновый
Электростартер
да
Объём двигателя, см3
445
Объём топливного бака, л
25
Расход топлива, л/час
2.5
Стартер
электрический
Максимальная мощность, кВт
7
Объём масляного бака, л
25
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
73
Ширина, см
51
Высота, см
56
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х58х56
Вес, кг.
91

Описание товара Бензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-7000Е-3, 380 / 220 В, 7000 Вт

Генератор ЗУБР способен стать надёжной опорой для вашего дома, стройки или мастерской. Максимальная мощность 7 кВт позволяет подключать сразу несколько энергоёмких приборов — независимо от ситуации. Простое управление с электростартером и электрическим стартером избавляет от неудобств запуска вручную. Четырёхтактный двигатель объёмом 445 см? обеспечивает стабильную работу и экономичный расход топлива — всего 2,5 литра в час на фоне вместительного бака на 25 литров. Это значит, что вам обеспечена долгая автономная работа без лишних перерывов на заправку. Защита от перегрузок гарантирует безопасность техники и подключённых устройств. Вес в 89 кг делает генератор надёжным стационарным решением, а размеры — 56 см в высоту и 51 см в ширину — позволяют разместить устройство в удобном месте. Уровень шума — 73 дБ, что комфортно для большинства рабочих сценариев.



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Теги товара: с электростартером

Отзывы о товаре Бензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-7000Е-3, 380 / 220 В, 7000 Вт




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Генератор
Тип двигателя
бензиновый
Электростартер
да
Объём двигателя, см3
445
Объём топливного бака, л
25
Расход топлива, л/час
2.5
Стартер
электрический
Максимальная мощность, кВт
7
Объём масляного бака, л
25
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
73
Развернуть
Ширина, см
51
Высота, см
56
Страна производитель
Китай
Описание
Генератор ЗУБР способен стать надёжной опорой для вашего дома, стройки или мастерской. Максимальная мощность 7 кВт позволяет подключать сразу несколько энергоёмких приборов — независимо от ситуации. Простое управление с электростартером и электрическим стартером избавляет от неудобств запуска вручную. Четырёхтактный двигатель объёмом 445 см? обеспечивает стабильную работу и экономичный расход топлива — всего 2,5 литра в час на фоне вместительного бака на 25 литров. Это значит, что вам обеспечена долгая автономная работа без лишних перерывов на заправку. Защита от перегрузок гарантирует безопасность техники и подключённых устройств. Вес в 89 кг делает генератор надёжным стационарным решением, а размеры — 56 см в высоту и 51 см в ширину — позволяют разместить устройство в удобном месте. Уровень шума — 73 дБ, что комфортно для большинства рабочих сценариев.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые


Теги товара: с электростартером
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-7000Е-3, 380 / 220 В, 7000 Вт - по цене 58650 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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