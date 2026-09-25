Top.Mail.Ru
Бензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-8000Е-3, 380 / 220 В, 8000 Вт купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Бензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-8000Е-3, 380 / 220 В, 8000 Вт

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Бензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-8000Е-3, 380 / 220 В, 8000 Вт - фото 1
Бензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-8000Е-3, 380 / 220 В, 8000 Вт - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Генератор
Электростартер
да
Объём топливного бака, л
25
  • Бензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-8000Е-3, 380 / 220 В, 8000 Вт - фото 1
  • Бензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-8000Е-3, 380 / 220 В, 8000 Вт - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
69 450 руб. 
Начислим 1112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741631
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Бензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-8000Е-3, 380 / 220 В, 8000 Вт
69 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Генератор
Мощность топливного двигателя
8
Объем топливного двигателя
460
Расход топлива
2.7
Электростартер
да
Объём топливного бака, л
25
Стартер
ручной стартер
Объём масляного бака, л
1.1
Защита от перегрузок
да
Колеса
нет
Ширина, см
58.5
Высота, см
57.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х58х56
Вес, кг.
93

Описание товара Бензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-8000Е-3, 380 / 220 В, 8000 Вт

Генератор ЗУБР — выбор для тех, кому нужна мощность и надежность. Его двигатель с объемом 460 см? обеспечивает впечатляющую максимальную мощность в 8 кВт — этого хватит даже для серьёзных задач на строительной площадке или даче. Вместительный топливный бак на 25 литров обеспечивает долгую работу без частых заправок, а расход топлива всего 2,7 л/ч делает расход предсказуемым и экономичным. Два варианта запуска — электростартер и ручной стартер — позволяют выбрать удобный способ включения в любой ситуации. Модель оснащена защитой от перегрузок, поэтому оборудование работает стабильно даже при высокой нагрузке. Несмотря на внушительный вес в 91 кг, генератор остаётся достаточно компактным: высота 57,5 см и ширина 58,5 см — его можно разместить даже в ограниченном пространстве. 4-х тактный двигатель отличается плавной работой и просто радует своей надёжностью. Генератор ЗУБР — это мощь, на которую всегда можно положиться.



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые


Теги товара: с электростартером

Отзывы о товаре Бензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-8000Е-3, 380 / 220 В, 8000 Вт




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Генератор
Мощность топливного двигателя
8
Объем топливного двигателя
460
Расход топлива
2.7
Электростартер
да
Объём топливного бака, л
25
Стартер
ручной стартер
Объём масляного бака, л
1.1
Защита от перегрузок
да
Колеса
нет
Ширина, см
58.5
Развернуть
Высота, см
57.5
Страна производитель
Китай
Описание
Генератор ЗУБР — выбор для тех, кому нужна мощность и надежность. Его двигатель с объемом 460 см? обеспечивает впечатляющую максимальную мощность в 8 кВт — этого хватит даже для серьёзных задач на строительной площадке или даче. Вместительный топливный бак на 25 литров обеспечивает долгую работу без частых заправок, а расход топлива всего 2,7 л/ч делает расход предсказуемым и экономичным. Два варианта запуска — электростартер и ручной стартер — позволяют выбрать удобный способ включения в любой ситуации. Модель оснащена защитой от перегрузок, поэтому оборудование работает стабильно даже при высокой нагрузке. Несмотря на внушительный вес в 91 кг, генератор остаётся достаточно компактным: высота 57,5 см и ширина 58,5 см — его можно разместить даже в ограниченном пространстве. 4-х тактный двигатель отличается плавной работой и просто радует своей надёжностью. Генератор ЗУБР — это мощь, на которую всегда можно положиться.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые


Теги товара: с электростартером
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-8000Е-3, 380 / 220 В, 8000 Вт - купить по цене 69450 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...