Бензиновый генератор с автозапуском ЗУБР СБА-7000, 7000 Вт
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Характеристики
Тип товара
Генератор
Электростартер
да
Объём топливного бака, л
25
Уровень шума
73
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
69 540 руб.
В наличии
Код товара: 741621
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69 540 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Генератор
Мощность топливного двигателя
7
Объем топливного двигателя
445
Расход топлива
2.5
Электростартер
да
Объём топливного бака, л
25
Стартер
электрический
Объём масляного бака, л
1.1
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
73
Колеса
нет
Звукоизоляционный кожух
нет
Ширина, см
58
Высота, см
57
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
89х58х56
Вес, кг.
90
Описание товара Бензиновый генератор с автозапуском ЗУБР СБА-7000, 7000 Вт
Генератор ЗУБР с максимальной мощностью 7 кВт — впечатляющее решение для энергоснабжения дома, стройки или дачи. Объёмный топливный бак на 25 литров обеспечивает долгую автономную работу без частых дозаправок, а экономичный расход топлива 2,5 л/ч делает эксплуатацию выгодной. Мощный 4-тактный двигатель объёмом 445 см? справится даже с требовательными нагрузками. Электростартер заметно облегчает запуск — никаких усилий рукой, всего одно нажатие. Надёжная защита от перегрузок предохраняет технику и подключённое оборудование. При весе 85 кг модель остаётся устойчивой, что важно на неровной площадке. Уровень шума 73 дБ позволяет использовать генератор вне жилых помещений без значительного дискомфорта.
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Теги товара: с электростартером
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Генератор
Мощность топливного двигателя
7
Объем топливного двигателя
445
Расход топлива
2.5
Электростартер
да
Объём топливного бака, л
25
Стартер
электрический
Объём масляного бака, л
1.1
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
73
Колеса
нет
Развернуть
Звукоизоляционный кожух
нет
Ширина, см
58
Высота, см
57
Страна производитель
Китай
Генератор ЗУБР с максимальной мощностью 7 кВт — впечатляющее решение для энергоснабжения дома, стройки или дачи. Объёмный топливный бак на 25 литров обеспечивает долгую автономную работу без частых дозаправок, а экономичный расход топлива 2,5 л/ч делает эксплуатацию выгодной. Мощный 4-тактный двигатель объёмом 445 см? справится даже с требовательными нагрузками. Электростартер заметно облегчает запуск — никаких усилий рукой, всего одно нажатие. Надёжная защита от перегрузок предохраняет технику и подключённое оборудование. При весе 85 кг модель остаётся устойчивой, что важно на неровной площадке. Уровень шума 73 дБ позволяет использовать генератор вне жилых помещений без значительного дискомфорта.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые
Теги товара: с электростартером
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые
Теги товара: с электростартером
Бензиновый генератор с автозапуском ЗУБР СБА-7000, 7000 Вт - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 69540 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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