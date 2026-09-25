Инверторный генератор STEHER GI-4000, 3500 Вт
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Характеристики
Описание товара Инверторный генератор STEHER GI-4000, 3500 Вт
Инверторный генератор STEHER — это мощность 3,5 кВт для стабильного питания электрооборудования там, где нужна надёжность. Благодаря объёму топливного бака 7,5 литра установка способна работать без перерыва до 245 минут, что удобно для дачи, стройки или резервного энергоснабжения. Экономичный расход топлива — всего 1,84 литра в час — помогает контролировать затраты. Генератор достаточно компактный для своей категории, учитывая вес 32,5 кг, и его легко перемещать при необходимости. Запуск можно выполнить как вручную с помощью ручного стартера, так и с электростартера — выбирайте удобный вариант. Надёжный 4-х тактный двигатель (149 см?) и оптимальный объём масляного бака (0,9 л) обеспечивают стабильную работу. При уровне шума 66 дБ модель не доставит лишних хлопот — генератор STEHER сочетает производительность с комфортным использованием.
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Теги товара: с электростартером
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Теги товара: с электростартером
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