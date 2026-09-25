Top.Mail.Ru
Бензиновый генератор ЗУБР СБ-8000, 8000 Вт купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Бензиновый генератор ЗУБР СБ-8000, 8000 Вт

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Бензиновый генератор ЗУБР СБ-8000, 8000 Вт - фото 1
Бензиновый генератор ЗУБР СБ-8000, 8000 Вт - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Генератор
Электростартер
да
Объём топливного бака, л
25
Уровень шума
0
  • Бензиновый генератор ЗУБР СБ-8000, 8000 Вт - фото 1
  • Бензиновый генератор ЗУБР СБ-8000, 8000 Вт - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 200 руб. 
Начислим 948 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741619
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Бензиновый генератор ЗУБР СБ-8000, 8000 Вт
59 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Генератор
Максимальное время непрерывной работы
0
Мощность топливного двигателя
8
Объем топливного двигателя
460
Расход топлива
2.7
Электростартер
да
Объём топливного бака, л
25
Стартер
ручной стартер
Объём масляного бака, л
0
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
0
Колеса
нет
Звукоизоляционный кожух
нет
Ширина, см
57
Высота, см
58
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х58х56
Вес, кг.
85

Описание товара Бензиновый генератор ЗУБР СБ-8000, 8000 Вт

Генератор ЗУБР — надёжная электростанция для тех, кто ценит мощность и выносливость. 8 кВт максимально доступной мощности легко справятся с энергоснабжением дома, дачи, стройплощадки или мастерской. Вместительный 25-литровый бак и экономичный расход топлива 2,7 л/ч позволяют долго работать без подливания бензина — можно забыть о постоянном контроле уровня топлива. 460-кубовый 4-тактный двигатель стабильно выдаёт нужную производительность. Электростартер делает запуск легким и быстрым — не нужно тратить силы. Есть и ручной стартер — на случай внештатных ситуаций. Защита от перегрузок бережёт технику и подключённые приборы. Модель крупная и крепкая, её вес — 80 кг, зато при ширине 57 см и высоте 58 см генератор не займёт много места на участке. Колёс нет — рассчитан на стационарную установку, что даёт дополнительную устойчивость. Звукоизоляционного кожуха нет — генератор прямо указывает на свою честную, мощную работу без лишних усложнений.



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые


Теги товара: с электростартером

Отзывы о товаре Бензиновый генератор ЗУБР СБ-8000, 8000 Вт




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Генератор
Максимальное время непрерывной работы
0
Мощность топливного двигателя
8
Объем топливного двигателя
460
Расход топлива
2.7
Электростартер
да
Объём топливного бака, л
25
Стартер
ручной стартер
Объём масляного бака, л
0
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
0
Развернуть
Колеса
нет
Звукоизоляционный кожух
нет
Ширина, см
57
Высота, см
58
Страна производитель
Китай
Описание
Генератор ЗУБР — надёжная электростанция для тех, кто ценит мощность и выносливость. 8 кВт максимально доступной мощности легко справятся с энергоснабжением дома, дачи, стройплощадки или мастерской. Вместительный 25-литровый бак и экономичный расход топлива 2,7 л/ч позволяют долго работать без подливания бензина — можно забыть о постоянном контроле уровня топлива. 460-кубовый 4-тактный двигатель стабильно выдаёт нужную производительность. Электростартер делает запуск легким и быстрым — не нужно тратить силы. Есть и ручной стартер — на случай внештатных ситуаций. Защита от перегрузок бережёт технику и подключённые приборы. Модель крупная и крепкая, её вес — 80 кг, зато при ширине 57 см и высоте 58 см генератор не займёт много места на участке. Колёс нет — рассчитан на стационарную установку, что даёт дополнительную устойчивость. Звукоизоляционного кожуха нет — генератор прямо указывает на свою честную, мощную работу без лишних усложнений.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые


Теги товара: с электростартером
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бензиновый генератор ЗУБР СБ-8000, 8000 Вт - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 59200 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...