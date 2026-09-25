Бензиновый генератор ЗУБР СБ-8000, 8000 Вт
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Характеристики
Описание товара Бензиновый генератор ЗУБР СБ-8000, 8000 Вт
Генератор ЗУБР — надёжная электростанция для тех, кто ценит мощность и выносливость. 8 кВт максимально доступной мощности легко справятся с энергоснабжением дома, дачи, стройплощадки или мастерской. Вместительный 25-литровый бак и экономичный расход топлива 2,7 л/ч позволяют долго работать без подливания бензина — можно забыть о постоянном контроле уровня топлива. 460-кубовый 4-тактный двигатель стабильно выдаёт нужную производительность. Электростартер делает запуск легким и быстрым — не нужно тратить силы. Есть и ручной стартер — на случай внештатных ситуаций. Защита от перегрузок бережёт технику и подключённые приборы. Модель крупная и крепкая, её вес — 80 кг, зато при ширине 57 см и высоте 58 см генератор не займёт много места на участке. Колёс нет — рассчитан на стационарную установку, что даёт дополнительную устойчивость. Звукоизоляционного кожуха нет — генератор прямо указывает на свою честную, мощную работу без лишних усложнений.
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Теги товара: с электростартером
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Теги товара: с электростартером
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