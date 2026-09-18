Генератор бензиновый Hyundai HHY 5020F
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Характеристики
Тип товара
Генератор бензиновый
Объём топливного бака, л
25
Уровень шума
73
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%59 080 руб. 114 829 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 265465
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Генератор бензиновый
Максимальное время непрерывной работы
15
Объём топливного бака, л
25
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
73
Колеса
нет
Звукоизоляционный кожух
нет
Ширина, см
57
Высота, см
60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х60х55
Вес, кг.
73
Описание товара Генератор бензиновый Hyundai HHY 5020F
Генератор Hyundai HHY 5020F очень прост в эксплуатации и прекрасно подойдет в качестве альтернативного источника питания вашего дома. Профессиональный 4-тактный бензиновый двигатель. Автоматический регулятор напряжения. Экономичный расход топлива. Розетки электростанции имеют крышки с самовозвратным механизмом, которые предотвращают попадание грязи и пыли. Выключатель защиты при перегрузках. Аварийная остановка при низком уровне масла в картере. Увеличенный стальной топливный бак. Автоматический регулятор напряжения с защитой от КЗ.
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Бренд
Тип товара
Генератор бензиновый
Максимальное время непрерывной работы
15
Объём топливного бака, л
25
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
73
Колеса
нет
Звукоизоляционный кожух
нет
Ширина, см
57
Высота, см
60
Страна производитель
Китай
Генератор Hyundai HHY 5020F очень прост в эксплуатации и прекрасно подойдет в качестве альтернативного источника питания вашего дома. Профессиональный 4-тактный бензиновый двигатель. Автоматический регулятор напряжения. Экономичный расход топлива. Розетки электростанции имеют крышки с самовозвратным механизмом, которые предотвращают попадание грязи и пыли. Выключатель защиты при перегрузках. Аварийная остановка при низком уровне масла в картере. Увеличенный стальной топливный бак. Автоматический регулятор напряжения с защитой от КЗ.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые, с электростартером
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые, с электростартером
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