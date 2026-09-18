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Генератор бензиновый Hyundai HHY 5020F купить с доставкой в Москве
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Генератор бензиновый Hyundai HHY 5020F

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Генератор бензиновый Hyundai HHY 5020F
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Генератор бензиновый
Объём топливного бака, л
25
Уровень шума
73
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
59 080 руб.  114 829 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 265465
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Генератор бензиновый
Максимальное время непрерывной работы
15
Объём топливного бака, л
25
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
73
Колеса
нет
Звукоизоляционный кожух
нет
Ширина, см
57
Высота, см
60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х60х55
Вес, кг.
73

Описание товара Генератор бензиновый Hyundai HHY 5020F

Генератор Hyundai HHY 5020F очень прост в эксплуатации и прекрасно подойдет в качестве альтернативного источника питания вашего дома. Профессиональный 4-тактный бензиновый двигатель. Автоматический регулятор напряжения. Экономичный расход топлива. Розетки электростанции имеют крышки с самовозвратным механизмом, которые предотвращают попадание грязи и пыли. Выключатель защиты при перегрузках. Аварийная остановка при низком уровне масла в картере. Увеличенный стальной топливный бак. Автоматический регулятор напряжения с защитой от КЗ.



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Отзывы о товаре Генератор бензиновый Hyundai HHY 5020F




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Генератор бензиновый
Максимальное время непрерывной работы
15
Объём топливного бака, л
25
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
73
Колеса
нет
Звукоизоляционный кожух
нет
Ширина, см
57
Высота, см
60
Страна производитель
Китай
Описание
Генератор Hyundai HHY 5020F очень прост в эксплуатации и прекрасно подойдет в качестве альтернативного источника питания вашего дома. Профессиональный 4-тактный бензиновый двигатель. Автоматический регулятор напряжения. Экономичный расход топлива. Розетки электростанции имеют крышки с самовозвратным механизмом, которые предотвращают попадание грязи и пыли. Выключатель защиты при перегрузках. Аварийная остановка при низком уровне масла в картере. Увеличенный стальной топливный бак. Автоматический регулятор напряжения с защитой от КЗ.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые, с электростартером
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