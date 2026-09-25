Генератор инверторный DENZEL 94643, GT-2600i, X-Pro 2,6 кВт, 220В, цифровое табло, бак 7,5 л, ручной
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Генератор инверторный DENZEL 94643, GT-2600i, X-Pro 2,6 кВт, 220В, цифровое табло, бак 7,5 л, ручной
Генератор DENZEL GT-2600i инверторный x-pro 2.6кВт 220в цифровое табло бак 7.5л ручной старт Генератор инверторный предназначен для автономного электроснабжения различных электрических потребителей (бытовой техники, электроинструмента, осветительных приборов и пр.), в условиях отсутствия бытовой электросети. Инверторный генератор рекомендуется применять для электропитания устройств с высокими требованиями к качеству электрической энергии: газовых котлов, цифровых электронных устройств, серверных станций и т.п. Генератор DENZEL вырабатывает электроэнергию, которая соответствует принятым в России стандартам: переменное напряжение 220 В, частота 50 Гц, а также постоянное напряжение 12 В.
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