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Генератор Denzel GE 8900 (94639) купить с доставкой в Москве
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Генератор Denzel GE 8900 (94639)

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Генератор Denzel GE 8900 - фото 1
Генератор Denzel GE 8900 - фото 2
Генератор Denzel GE 8900 - фото 3
Генератор Denzel GE 8900 - фото 4
Генератор Denzel GE 8900 - фото 5
Генератор Denzel GE 8900 - фото 6
Генератор Denzel GE 8900 - фото 7
Генератор Denzel GE 8900 - фото 8
Генератор Denzel GE 8900 - фото 9
Генератор Denzel GE 8900 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Генератор
  • Генератор Denzel GE 8900 - фото 1
  • Генератор Denzel GE 8900 - фото 2
  • Генератор Denzel GE 8900 - фото 3
  • Генератор Denzel GE 8900 - фото 4
  • Генератор Denzel GE 8900 - фото 5
  • Генератор Denzel GE 8900 - фото 6
  • Генератор Denzel GE 8900 - фото 7
  • Генератор Denzel GE 8900 - фото 8
  • Генератор Denzel GE 8900 - фото 9
  • Генератор Denzel GE 8900 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 265507
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Генератор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х57х56
Вес, кг.
84

Описание товара Генератор Denzel GE 8900 (94639)

Бензиновый генератор 8, 5 кВт, 220В/50Гц, 25 л DENZEL GE 8900 94639 представляет собой классический вариант для поддержания работоспособности производственного оборудования, торговой точки или небольшого дома. Благодаря трем розеткам с различной силой тока на каждой, модель подойдет для широкого спектра задач. Встроенные индикаторы упрощают контроль за состоянием генератора и позволяют устройству работать в течение длительного промежутка времени.



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Отзывы о товаре Генератор Denzel GE 8900 (94639)




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Генератор
Страна производитель
Китай
Описание
Бензиновый генератор 8, 5 кВт, 220В/50Гц, 25 л DENZEL GE 8900 94639 представляет собой классический вариант для поддержания работоспособности производственного оборудования, торговой точки или небольшого дома. Благодаря трем розеткам с различной силой тока на каждой, модель подойдет для широкого спектра задач. Встроенные индикаторы упрощают контроль за состоянием генератора и позволяют устройству работать в течение длительного промежутка времени.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые, с электростартером
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Отзывы


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