Бензиновый генератор с электростартером STEHER GS-8000Е, 7000 Вт
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Характеристики
Описание товара Бензиновый генератор с электростартером STEHER GS-8000Е, 7000 Вт
Генератор STEHER — мощный помощник для дома, дачи или строительной площадки. Он выдаёт до 7 кВт, что позволяет подключать сразу несколько электроприборов и использовать инструмент высокой мощности. Благодаря большому топливному баку на 25 литров и экономичному расходу 2,5 л/ч, STEHER способен работать без перерыва более 9 часов — отличный показатель для длительных задач. В генераторе предусмотрены как электростартер, так и ручной запуск — запускайте удобно в любых условиях. 4-х тактный двигатель сочетает стабильную работу с умеренным уровнем шума — 73 дБ, чтобы не мешать окружающим. Система защиты от перегрузок бережёт технику и повышает надёжность. Вес 78 кг свидетельствует о прочности и устойчивости, а с высотой 56 см и шириной 53 см генератор не займёт слишком много места. Объём масляного бака 1,1 литра снижает необходимость частого обслуживания. STEHER — для тех, кто ценит мощность, большой ресурс и комфорт управления.
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Теги товара: с электростартером
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Теги товара: с электростартером
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