Бензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-5500Е, 5500 Вт
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Характеристики
Описание товара Бензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-5500Е, 5500 Вт
Мощный генератор ЗУБР с максимальной отдачей 5,5 кВт станет незаменимым помощником там, где требуется стабильное энергоснабжение. Большой 25-литровый бак обеспечивает долгую работу без частых заправок, а экономичный расход — всего 2,3 л/ч — выгодно отличает эту модель среди аналогов. Объём двигателя 420 см? и надежный 4-тактный мотор отвечают за уверенный запуск и стабильную работу даже под нагрузкой, а наличие электростартера делает запуск особенно простым. Защита от перегрузок заботится о сохранности техники при любых условиях. Несмотря на солидную мощность, генератор компактен по высоте — всего 56 см — и ширине 51 см, что удобно при размещении. При весе 77 кг модель идеально подойдет для стационарного использования на стройке, даче или в частном доме.
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Теги товара: с электростартером
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Теги товара: с электростартером
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