Top.Mail.Ru
Бензиновый генератор ЗУБР СБ-5500, 5500 Вт купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Бензиновый генератор ЗУБР СБ-5500, 5500 Вт

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Бензиновый генератор ЗУБР СБ-5500, 5500 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Генератор
Электростартер
да
Объём топливного бака, л
25
Уровень шума
73
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 940 руб. 
Начислим 656 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741617
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Бензиновый генератор ЗУБР СБ-5500, 5500 Вт
40 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Генератор
Мощность топливного двигателя
5.5
Объем топливного двигателя
420
Расход топлива
2.3
Электростартер
да
Объём топливного бака, л
25
Стартер
ручной стартер
Объём масляного бака, л
1.1
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
73
Колеса
нет
Звукоизоляционный кожух
нет
Ширина, см
58
Высота, см
57
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х58х54
Вес, кг.
70

Описание товара Бензиновый генератор ЗУБР СБ-5500, 5500 Вт

Генератор ЗУБР с максимальной мощностью 5,5 кВт легко справится с энергоснабжением дачи, мастерской или строительства. Объём двигателя 420 см? обеспечивает уверенную и стабильную работу даже при высоких нагрузках, а большой бак на 25 литров даёт длительную автономию – за счёт экономного расхода топлива 2,3 л/ч устройство можно использовать часами без дозаправки. Благодаря электростартеру запускать генератор удобно – дополнительный ручной стартер пригодится как резервный способ пуска. Защита от перегрузок помогает сохранить работоспособность техники при скачках напряжения. При весе 70 кг генератор остаётся устойчивым во время эксплуатации. 4-тактный двигатель гарантирует эффективность и долговечность, а объём масляного бака 1,1 литра снижает частоту обслуживания. Идеальный выбор для тех, кто ценит надёжность и автономность в любых условиях.



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые


Теги товара: с электростартером

Отзывы о товаре Бензиновый генератор ЗУБР СБ-5500, 5500 Вт




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Генератор
Мощность топливного двигателя
5.5
Объем топливного двигателя
420
Расход топлива
2.3
Электростартер
да
Объём топливного бака, л
25
Стартер
ручной стартер
Объём масляного бака, л
1.1
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
73
Колеса
нет
Развернуть
Звукоизоляционный кожух
нет
Ширина, см
58
Высота, см
57
Страна производитель
Китай
Описание
Генератор ЗУБР с максимальной мощностью 5,5 кВт легко справится с энергоснабжением дачи, мастерской или строительства. Объём двигателя 420 см? обеспечивает уверенную и стабильную работу даже при высоких нагрузках, а большой бак на 25 литров даёт длительную автономию – за счёт экономного расхода топлива 2,3 л/ч устройство можно использовать часами без дозаправки. Благодаря электростартеру запускать генератор удобно – дополнительный ручной стартер пригодится как резервный способ пуска. Защита от перегрузок помогает сохранить работоспособность техники при скачках напряжения. При весе 70 кг генератор остаётся устойчивым во время эксплуатации. 4-тактный двигатель гарантирует эффективность и долговечность, а объём масляного бака 1,1 литра снижает частоту обслуживания. Идеальный выбор для тех, кто ценит надёжность и автономность в любых условиях.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые


Теги товара: с электростартером
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бензиновый генератор ЗУБР СБ-5500, 5500 Вт - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 40940 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...