Бензиновый генератор с электростартером STEHER GS-6500Е, 5500 Вт
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Бензиновый генератор с электростартером STEHER GS-6500Е, 5500 Вт
STEHER предлагает генератор с максимальной мощностью 5,5 кВт — это надёжное решение для питания необходимых приборов во время отключений электричества или на строительной площадке. Вместительный топливный бак на 25 литров обеспечивает длительную автономную работу без необходимости частой дозаправки, ведь расход топлива всего 2,3 л/ч. Двигатель объёмом 420 см? и электростартер делают запуск простым и быстрым, а наличие ручного стартера добавляет уверенность при любых условиях. 4-х тактный мотор стабильно работает на протяжении долгого времени, а система защиты от перегрузок бережёт технику от неожиданных сбоев. Генератор весит 73 кг — это хороший баланс между мобильностью и устойчивостью, а благодаря относительно компактным размерам (ширина 53 см, высота 56 см) он не займёт много места при хранении или транспортировке. Уровень шума 73 дБ позволяет использовать устройство даже рядом с жилыми помещениями. Надёжность STEHER в сочетании с продуманными характеристиками — для тех, кому важно бесперебойное энергоснабжение.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые
Теги товара: с электростартером
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 40 940 руб.10235 руб. в СплитБензиновый генератор ЗУБР СБ-5500, 5500 Вт
-
В наличииЦена 45 680 руб.11420 руб. в СплитБензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-5500Е, 5500 Вт
-
В наличииЦена 47 470 руб.11868 руб. в СплитБензиновый генератор с электростартером STEHER GS-8000Е, 7000 Вт
-
В наличииЦена 48 890 руб.12223 руб. в СплитБензиновый генератор ЗУБР СБ-7000, 7000 Вт
-
В наличии БесплатноЦена 52 400 руб.13100 руб. в СплитГенератор инверторный бензиновый Зубр ЗИГ-2500
-
В наличииЦена 53 690 руб.13423 руб. в СплитБензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-7000Е, 7000 Вт
-
В наличииЦена 55 890 руб.13973 руб. в СплитИнверторный генератор STEHER GI-4000, 3500 Вт
-
В наличииЦена 58 650 руб.14663 руб. в СплитБензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-7000Е-3, 380 / 2...
-
В наличииЦена 59 200 руб.14800 руб. в СплитБензиновый генератор ЗУБР СБ-8000, 8000 Вт
-
В наличии БесплатноЦена 60 520 руб.15130 руб. в СплитГенератор инверторный бензиновый Зубр ЗИГ-3500
-
В наличииЦена 60 910 руб.15228 руб. в СплитБензиновый генератор с автозапуском ЗУБР СБА-5500, 5500 Вт
-
В наличииЦена 64 410 руб.16103 руб. в СплитБензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-8000Е, 8000 Вт
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые
Теги товара: с электростартером
Отзывы о товаре Бензиновый генератор с электростартером STEHER GS-6500Е, 5500 Вт