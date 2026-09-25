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Бензиновый генератор с электростартером STEHER GS-6500Е, 5500 Вт купить с доставкой в Москве
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Бензиновый генератор с электростартером STEHER GS-6500Е, 5500 Вт

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Бензиновый генератор с электростартером STEHER GS-6500Е, 5500 Вт - фото 1
Бензиновый генератор с электростартером STEHER GS-6500Е, 5500 Вт - фото 2
Бензиновый генератор с электростартером STEHER GS-6500Е, 5500 Вт - фото 3
Бензиновый генератор с электростартером STEHER GS-6500Е, 5500 Вт - фото 4
Бензиновый генератор с электростартером STEHER GS-6500Е, 5500 Вт - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Генератор
Электростартер
да
Объём двигателя, см3
420
Объём топливного бака, л
25
Максимальная мощность, кВт
5.5
Уровень шума
73
  • Бензиновый генератор с электростартером STEHER GS-6500Е, 5500 Вт - фото 1
  • Бензиновый генератор с электростартером STEHER GS-6500Е, 5500 Вт - фото 2
  • Бензиновый генератор с электростартером STEHER GS-6500Е, 5500 Вт - фото 3
  • Бензиновый генератор с электростартером STEHER GS-6500Е, 5500 Вт - фото 4
  • Бензиновый генератор с электростартером STEHER GS-6500Е, 5500 Вт - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 040 руб. 
Начислим 657 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741628
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Бензиновый генератор с электростартером STEHER GS-6500Е, 5500 Вт
41 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип товара
Генератор
Тактность двигателя
4-х тактный
Электростартер
да
Объём двигателя, см3
420
Объём топливного бака, л
25
Расход топлива, л/час
2.3
Стартер
ручной стартер
Максимальная мощность, кВт
5.5
Объём масляного бака, л
1.1
Максимальное время непрерывной работы, мин
0
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
73
Колеса
нет
Ширина, см
53
Высота, см
56
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
74х56х53
Вес, кг.
75

Описание товара Бензиновый генератор с электростартером STEHER GS-6500Е, 5500 Вт

STEHER предлагает генератор с максимальной мощностью 5,5 кВт — это надёжное решение для питания необходимых приборов во время отключений электричества или на строительной площадке. Вместительный топливный бак на 25 литров обеспечивает длительную автономную работу без необходимости частой дозаправки, ведь расход топлива всего 2,3 л/ч. Двигатель объёмом 420 см? и электростартер делают запуск простым и быстрым, а наличие ручного стартера добавляет уверенность при любых условиях. 4-х тактный мотор стабильно работает на протяжении долгого времени, а система защиты от перегрузок бережёт технику от неожиданных сбоев. Генератор весит 73 кг — это хороший баланс между мобильностью и устойчивостью, а благодаря относительно компактным размерам (ширина 53 см, высота 56 см) он не займёт много места при хранении или транспортировке. Уровень шума 73 дБ позволяет использовать устройство даже рядом с жилыми помещениями. Надёжность STEHER в сочетании с продуманными характеристиками — для тех, кому важно бесперебойное энергоснабжение.



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Теги товара: с электростартером

Отзывы о товаре Бензиновый генератор с электростартером STEHER GS-6500Е, 5500 Вт




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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип товара
Генератор
Тактность двигателя
4-х тактный
Электростартер
да
Объём двигателя, см3
420
Объём топливного бака, л
25
Расход топлива, л/час
2.3
Стартер
ручной стартер
Максимальная мощность, кВт
5.5
Объём масляного бака, л
1.1
Максимальное время непрерывной работы, мин
0
Защита от перегрузок
да
Развернуть
Уровень шума
73
Колеса
нет
Ширина, см
53
Высота, см
56
Страна производитель
Китай
Описание
STEHER предлагает генератор с максимальной мощностью 5,5 кВт — это надёжное решение для питания необходимых приборов во время отключений электричества или на строительной площадке. Вместительный топливный бак на 25 литров обеспечивает длительную автономную работу без необходимости частой дозаправки, ведь расход топлива всего 2,3 л/ч. Двигатель объёмом 420 см? и электростартер делают запуск простым и быстрым, а наличие ручного стартера добавляет уверенность при любых условиях. 4-х тактный мотор стабильно работает на протяжении долгого времени, а система защиты от перегрузок бережёт технику от неожиданных сбоев. Генератор весит 73 кг — это хороший баланс между мобильностью и устойчивостью, а благодаря относительно компактным размерам (ширина 53 см, высота 56 см) он не займёт много места при хранении или транспортировке. Уровень шума 73 дБ позволяет использовать устройство даже рядом с жилыми помещениями. Надёжность STEHER в сочетании с продуманными характеристиками — для тех, кому важно бесперебойное энергоснабжение.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые


Теги товара: с электростартером
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бензиновый генератор с электростартером STEHER GS-6500Е, 5500 Вт - этот товар вы можете купить по цене 41040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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