Top.Mail.Ru
Наушники JBL Tune 135BT (JBLT135BTWHT) White купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Наушники JBL Tune 135BT (JBLT135BTWHT) White

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Наушники JBL Tune 135BT (JBLT135BTWHT) White
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип конструкции
вкладыши
Подключение
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741497
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
JBL
Тип конструкции
вкладыши
Подключение
проводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Комплектация
наушники
Цвет
белый
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
0
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х10х4
Вес, г.
240

Описание товара Наушники JBL Tune 135BT (JBLT135BTWHT) White

JBL Tune 135BT White — хороший выбор для повседневного использования: прогулок, недолгих тренировок, поездок. Если вам важны долгая работа от батареи, защита от влаги, возможность легко переключаться между устройствами и настройка звука через приложение — эта модель подойдёт. Но если вы планируете интенсивные спортивные нагрузки или вам критически важно активное шумоподавление, стоит присмотреться к другим вариантам.



Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые, JBL с шумоподавлением, Проводные, Игровые наушники капельки, Беспроводные наушники JBL, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Беспроводные наушники-вкладыши, Накладные наушники с шумоподавлением, Наушники-вкладыши, Игровые бюджетные, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега, беспроводные jbl

Отзывы о товаре Наушники JBL Tune 135BT (JBLT135BTWHT) White




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
JBL
Тип конструкции
вкладыши
Подключение
проводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Комплектация
наушники
Цвет
белый
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Развернуть
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
0
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Страна производитель
Китай
Описание
JBL Tune 135BT White — хороший выбор для повседневного использования: прогулок, недолгих тренировок, поездок. Если вам важны долгая работа от батареи, защита от влаги, возможность легко переключаться между устройствами и настройка звука через приложение — эта модель подойдёт. Но если вы планируете интенсивные спортивные нагрузки или вам критически важно активное шумоподавление, стоит присмотреться к другим вариантам.


Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые, JBL с шумоподавлением, Проводные, Игровые наушники капельки, Беспроводные наушники JBL, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Беспроводные наушники-вкладыши, Накладные наушники с шумоподавлением, Наушники-вкладыши, Игровые бюджетные, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега, беспроводные jbl
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники JBL Tune 135BT (JBLT135BTWHT) White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...