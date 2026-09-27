Оперативная память Samsung 8Gb 3200MHz DDR4 OEM
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Samsung 8Gb 3200MHz DDR4 OEM
Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти станет практичным решением для тех, кто собирает или модернизирует неигровой компьютер или ноутбук. Он идеально подходит для офисной работы, учёбы, веб-сёрфинга с большим количеством вкладок и использования нетребовательных приложений. Если вы ищете надёжную и энергоэффективную память для базовых задач, а не для экстремального разгона и игр на ультра-настройках, этот вариант будет отличным выбором.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль стандарта DDR4, который является актуальным поколением для большинства современных настольных и портативных систем. Форм-фактор SO-DIMM однозначно указывает, что эта планка предназначена для установки в ноутбуки, компактные ПК (NUC) и моноблоки. Крайне важно помнить, что модули SO-DIMM физически несовместимы со слотами для настольной памяти DIMM, поэтому проверьте спецификацию вашего устройства перед покупкой.
Объём, частота и реальная производительность
Объём одного модуля составляет 8 ГБ, что является сбалансированным минимумом для комфортной многозадачной работы сегодня. Частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что делает систему более отзывчивой при переключении между приложениями и работе с объёмными документами. Для повседневных задач такая связка объёма и скорости создаёт запас производительности, заметно улучшая отклик системы по сравнению с более медленными или меньшими по объёму модулями.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Как типичный OEM-модуль от Samsung, эта память не имеет предустановленных экстремальных таймингов или заводских профилей разгона XMP/EXPO. Она рассчитана на работу на стандартном для DDR4 напряжении и стабильные заводские частоты. Это означает максимальную совместимость и простоту установки - система, скорее всего, автоматически определит и установит корректные параметры. Данная планка - это выбор для стабильности, а не для ручного оверклокинга.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с ноутбуками и компактными системами, оснащёнными процессорами Intel Core 10-го поколения и новее или современными AMD Ryzen, которые поддерживают стандарт DDR4. Важно уточнить в документации вашего устройства максимально поддерживаемую частоту, так как многие ноутбуки работают с памятью на частоте 2666 или 2933 МГц, и модуль может автоматически понизить скорость для обеспечения совместимости. Также проверьте наличие свободного слота для апгрейда.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная планка выполнена в классическом OEM-исполнении без декоративных радиаторов и подсветки. Это уменьшает её высоту, что критически важно для установки в тесные корпуса ноутбуков, где любое дополнительное охлаждение может вызвать конфликт с другими компонентами. Отсутствие радиатора не является проблемой, так как модуль работает на стандартных частотах и напряжениях, не выделяя избыточного тепла даже при длительной нагрузке.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти. Для активации двухканального режима, который ощутимо увеличивает скорость работы с данными, потребуется приобрести вторую идентичную планку и установить её в соответствующий слот, следуя инструкции к вашему ноутбуку. Если вы расширяете существующий объём, старайтесь подбирать модуль с максимально близкими характеристиками по частоте и таймингам для избежания возможных проблем со стабильностью.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это форм-фактор SO-DIMM, который подходит только для ноутбуков и компактных систем, но не для стандартных настольных ПК. Убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает частоту 3200 МГц, иначе память будет работать на более низкой, совместимой скорости. Этот модуль оптимален для пользователей, ценящих надёжность бренда Samsung, стабильность и энергоэффективность. Для сборки игрового ПК или рабочей станции стоит рассмотреть комплекты из двух планок с радиаторами и поддержкой XMP.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти станет практичным решением для тех, кто собирает или модернизирует неигровой компьютер или ноутбук. Он идеально подходит для офисной работы, учёбы, веб-сёрфинга с большим количеством вкладок и использования нетребовательных приложений. Если вы ищете надёжную и энергоэффективную память для базовых задач, а не для экстремального разгона и игр на ультра-настройках, этот вариант будет отличным выбором.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль стандарта DDR4, который является актуальным поколением для большинства современных настольных и портативных систем. Форм-фактор SO-DIMM однозначно указывает, что эта планка предназначена для установки в ноутбуки, компактные ПК (NUC) и моноблоки. Крайне важно помнить, что модули SO-DIMM физически несовместимы со слотами для настольной памяти DIMM, поэтому проверьте спецификацию вашего устройства перед покупкой.
Объём, частота и реальная производительность
Объём одного модуля составляет 8 ГБ, что является сбалансированным минимумом для комфортной многозадачной работы сегодня. Частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что делает систему более отзывчивой при переключении между приложениями и работе с объёмными документами. Для повседневных задач такая связка объёма и скорости создаёт запас производительности, заметно улучшая отклик системы по сравнению с более медленными или меньшими по объёму модулями.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Как типичный OEM-модуль от Samsung, эта память не имеет предустановленных экстремальных таймингов или заводских профилей разгона XMP/EXPO. Она рассчитана на работу на стандартном для DDR4 напряжении и стабильные заводские частоты. Это означает максимальную совместимость и простоту установки - система, скорее всего, автоматически определит и установит корректные параметры. Данная планка - это выбор для стабильности, а не для ручного оверклокинга.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с ноутбуками и компактными системами, оснащёнными процессорами Intel Core 10-го поколения и новее или современными AMD Ryzen, которые поддерживают стандарт DDR4. Важно уточнить в документации вашего устройства максимально поддерживаемую частоту, так как многие ноутбуки работают с памятью на частоте 2666 или 2933 МГц, и модуль может автоматически понизить скорость для обеспечения совместимости. Также проверьте наличие свободного слота для апгрейда.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная планка выполнена в классическом OEM-исполнении без декоративных радиаторов и подсветки. Это уменьшает её высоту, что критически важно для установки в тесные корпуса ноутбуков, где любое дополнительное охлаждение может вызвать конфликт с другими компонентами. Отсутствие радиатора не является проблемой, так как модуль работает на стандартных частотах и напряжениях, не выделяя избыточного тепла даже при длительной нагрузке.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти. Для активации двухканального режима, который ощутимо увеличивает скорость работы с данными, потребуется приобрести вторую идентичную планку и установить её в соответствующий слот, следуя инструкции к вашему ноутбуку. Если вы расширяете существующий объём, старайтесь подбирать модуль с максимально близкими характеристиками по частоте и таймингам для избежания возможных проблем со стабильностью.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это форм-фактор SO-DIMM, который подходит только для ноутбуков и компактных систем, но не для стандартных настольных ПК. Убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает частоту 3200 МГц, иначе память будет работать на более низкой, совместимой скорости. Этот модуль оптимален для пользователей, ценящих надёжность бренда Samsung, стабильность и энергоэффективность. Для сборки игрового ПК или рабочей станции стоит рассмотреть комплекты из двух планок с радиаторами и поддержкой XMP.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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