Монитор Dell 34" P3424WEB 3800R,
Оригинальный товар
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Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
34
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
300 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
71 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738260
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Характеристики
Бренд
Изогнутый экран
да
Комплектация
документация, кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель USB Type-A - Type-B, кабель USB Type-C - USB Type-C, кабель питания
Диагональ экрана, дюйм
34
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Разъемы
Ethernet, USB Type-A, USB Type-B, USB Type-C, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Встроенная Web камера
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
31.5
Габаритные размеры с подставкой
815.7x420x84.85 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.6х0.21
Вес, кг.
8
Описание товара Монитор Dell 34" P3424WEB 3800R,
Монитор Dell P3424WEB оснащен 34-дюймовым изогнутым экраном с радиусом кривизны 3800R. Это обеспечивает комфортную работу в программах и концентрацию на деталях изображения. Цветовой охват sRGB 99% гарантирует яркие натуральные оттенки. Система ComfortView Plus снижает вредное излучение синего света и уменьшает нагрузку на зрение. Матовое покрытие исключает блики и отражения от внешних источников освещения.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: большие, с колонками
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Бренд
Изогнутый экран
да
Комплектация
документация, кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель USB Type-A - Type-B, кабель USB Type-C - USB Type-C, кабель питания
Диагональ экрана, дюйм
34
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
300 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Разъемы
Ethernet, USB Type-A, USB Type-B, USB Type-C, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Встроенная Web камера
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
31.5
Габаритные размеры с подставкой
815.7x420x84.85 мм
Страна производитель
Китай
Монитор Dell P3424WEB оснащен 34-дюймовым изогнутым экраном с радиусом кривизны 3800R. Это обеспечивает комфортную работу в программах и концентрацию на деталях изображения. Цветовой охват sRGB 99% гарантирует яркие натуральные оттенки. Система ComfortView Plus снижает вредное излучение синего света и уменьшает нагрузку на зрение. Матовое покрытие исключает блики и отражения от внешних источников освещения.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: большие, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: большие, с колонками
Монитор Dell 34" P3424WEB 3800R, - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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