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Монитор Dell 34" P3424WEB 3800R, купить с доставкой в Москве
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Монитор Dell 34" P3424WEB 3800R,

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Монитор Dell 34&quot; P3424WEB 3800R, - фото 2
Монитор Dell 34&quot; P3424WEB 3800R, - фото 3
Монитор Dell 34&quot; P3424WEB 3800R, - фото 4
Монитор Dell 34&quot; P3424WEB 3800R, - фото 5
Монитор Dell 34&quot; P3424WEB 3800R, - фото 6
Монитор Dell 34&quot; P3424WEB 3800R, - фото 7
Монитор Dell 34&quot; P3424WEB 3800R, - фото 8
Монитор Dell 34&quot; P3424WEB 3800R, - фото 9
Монитор Dell 34&quot; P3424WEB 3800R, - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
34
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
300 Кд/м?
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  • Монитор Dell 34&quot; P3424WEB 3800R, - фото 2
  • Монитор Dell 34&quot; P3424WEB 3800R, - фото 3
  • Монитор Dell 34&quot; P3424WEB 3800R, - фото 4
  • Монитор Dell 34&quot; P3424WEB 3800R, - фото 5
  • Монитор Dell 34&quot; P3424WEB 3800R, - фото 6
  • Монитор Dell 34&quot; P3424WEB 3800R, - фото 7
  • Монитор Dell 34&quot; P3424WEB 3800R, - фото 8
  • Монитор Dell 34&quot; P3424WEB 3800R, - фото 9
  • Монитор Dell 34&quot; P3424WEB 3800R, - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
71 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738260
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Характеристики

Бренд
DELL
Изогнутый экран
да
Комплектация
документация, кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель USB Type-A - Type-B, кабель USB Type-C - USB Type-C, кабель питания
Диагональ экрана, дюйм
34
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Разъемы
Ethernet, USB Type-A, USB Type-B, USB Type-C, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Встроенная Web камера
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
31.5
Габаритные размеры с подставкой
815.7x420x84.85 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.6х0.21
Вес, кг.
8

Описание товара Монитор Dell 34" P3424WEB 3800R,

Монитор Dell P3424WEB оснащен 34-дюймовым изогнутым экраном с радиусом кривизны 3800R. Это обеспечивает комфортную работу в программах и концентрацию на деталях изображения. Цветовой охват sRGB 99% гарантирует яркие натуральные оттенки. Система ComfortView Plus снижает вредное излучение синего света и уменьшает нагрузку на зрение. Матовое покрытие исключает блики и отражения от внешних источников освещения.



Теги товара: большие, с колонками

Отзывы о товаре Монитор Dell 34" P3424WEB 3800R,




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Характеристики
Бренд
DELL
Изогнутый экран
да
Комплектация
документация, кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель USB Type-A - Type-B, кабель USB Type-C - USB Type-C, кабель питания
Диагональ экрана, дюйм
34
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
300 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Разъемы
Ethernet, USB Type-A, USB Type-B, USB Type-C, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Встроенная Web камера
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
31.5
Габаритные размеры с подставкой
815.7x420x84.85 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор Dell P3424WEB оснащен 34-дюймовым изогнутым экраном с радиусом кривизны 3800R. Это обеспечивает комфортную работу в программах и концентрацию на деталях изображения. Цветовой охват sRGB 99% гарантирует яркие натуральные оттенки. Система ComfortView Plus снижает вредное излучение синего света и уменьшает нагрузку на зрение. Матовое покрытие исключает блики и отражения от внешних источников освещения.


Теги товара: большие, с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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