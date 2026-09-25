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Монитор AOC 23,8" 24G50Z купить с доставкой в Москве
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Монитор AOC 23,8" 24G50Z

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Монитор AOC 23,8&quot; 24G50Z - фото 1
Монитор AOC 23,8&quot; 24G50Z - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
240
Яркость
300 Кд/м?
  • Монитор AOC 23,8&quot; 24G50Z - фото 1
  • Монитор AOC 23,8&quot; 24G50Z - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738126
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Характеристики

Бренд
AOC
Тип товара
Монитор
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
240
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Разъемы
HDMI, DisplayPort, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
18
Габаритные размеры с подставкой
544 x 418 x 175
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х42х12
Вес, кг.
4.47

Описание товара Монитор AOC 23,8" 24G50Z

Монитор AOC с диагональю 23,8 дюйма — универсальный формат для комфортной работы, игр и просмотра контента. Матовая поверхность экрана уменьшает отвлекающие блики, а IPS-матрица обеспечивает широкие углы обзора 178° по вертикали и горизонтали. Разрешение 1920?1080 и соотношение сторон 16:9 дают чёткое изображение в привычном формате. Яркость 300 Кд/м? помогает сохранить выразительность картинки, а частота обновления 240 Гц и время отклика 1 обеспечивают плавное отображение динамичных сцен. Для подключения доступны HDMI и DisplayPort, также предусмотрен выход на наушники.



Теги товара: 240 Гц, с hdmi

Отзывы о товаре Монитор AOC 23,8" 24G50Z




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Характеристики
Бренд
AOC
Тип товара
Монитор
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
240
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Развернуть
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Разъемы
HDMI, DisplayPort, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
18
Габаритные размеры с подставкой
544 x 418 x 175
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор AOC с диагональю 23,8 дюйма — универсальный формат для комфортной работы, игр и просмотра контента. Матовая поверхность экрана уменьшает отвлекающие блики, а IPS-матрица обеспечивает широкие углы обзора 178° по вертикали и горизонтали. Разрешение 1920?1080 и соотношение сторон 16:9 дают чёткое изображение в привычном формате. Яркость 300 Кд/м? помогает сохранить выразительность картинки, а частота обновления 240 Гц и время отклика 1 обеспечивают плавное отображение динамичных сцен. Для подключения доступны HDMI и DisplayPort, также предусмотрен выход на наушники.


Теги товара: 240 Гц, с hdmi
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