Монитор AOC 23,8" 24G50Z
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
240
Яркость
300 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738126
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Монитор
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
240
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Разъемы
HDMI, DisplayPort, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
18
Габаритные размеры с подставкой
544 x 418 x 175
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х42х12
Вес, кг.
4.47
Описание товара Монитор AOC 23,8" 24G50Z
Монитор AOC с диагональю 23,8 дюйма — универсальный формат для комфортной работы, игр и просмотра контента. Матовая поверхность экрана уменьшает отвлекающие блики, а IPS-матрица обеспечивает широкие углы обзора 178° по вертикали и горизонтали. Разрешение 1920?1080 и соотношение сторон 16:9 дают чёткое изображение в привычном формате. Яркость 300 Кд/м? помогает сохранить выразительность картинки, а частота обновления 240 Гц и время отклика 1 обеспечивают плавное отображение динамичных сцен. Для подключения доступны HDMI и DisplayPort, также предусмотрен выход на наушники.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, большие, с колонками, lg 27"
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 210 руб.2553 руб. в СплитМонитор Hisense 27" 27G3Q
-
В наличииЦена 10 280 руб.2570 руб. в СплитМонитор Acer 27'' V277Gbmipx (UM.HV7CD.G02)
-
В наличииЦена 10 280 руб.2570 руб. в СплитМонитор AOC 24,5" 25G42E
-
В наличииЦена 10 360 руб.2590 руб. в СплитМонитор AOC 23,8" 24G4HA
-
В наличииЦена 10 360 руб.2590 руб. в СплитМонитор Acer 23,8” KG240YW3biip (UM.QX0CD.301)
-
В наличииЦена 10 460 руб.2615 руб. в СплитМонитор Acer 19" V196LBb черный (UM.CV6EE.B02)
-
В наличииЦена 10 520 руб.2630 руб. в СплитМонитор MSI 27" PRO MP271 E14A (9S6-3PE9CM-010)
-
В наличииЦена 10 680 руб.2670 руб. в СплитМонитор Acer 27'' CB272Gbmiprx (UM.HB2CD.G07)
-
В наличииЦена 10 770 руб.2693 руб. в СплитМонитор AOC 23,8" 24G4HX
-
В наличииЦена 10 930 руб.2733 руб. в СплитМонитор AOC 23,8" Q24B35
-
В наличииЦена 11 130 руб.2783 руб. в СплитМонитор Samsung 27" S27D400GAI
-
В наличииЦена 11 460 руб.2865 руб. в СплитМонитор LG 27" 27U631A-B
Бренд
Тип товара
Монитор
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
240
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Развернуть
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Разъемы
HDMI, DisplayPort, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
18
Габаритные размеры с подставкой
544 x 418 x 175
Страна производитель
Китай
Монитор AOC с диагональю 23,8 дюйма — универсальный формат для комфортной работы, игр и просмотра контента. Матовая поверхность экрана уменьшает отвлекающие блики, а IPS-матрица обеспечивает широкие углы обзора 178° по вертикали и горизонтали. Разрешение 1920?1080 и соотношение сторон 16:9 дают чёткое изображение в привычном формате. Яркость 300 Кд/м? помогает сохранить выразительность картинки, а частота обновления 240 Гц и время отклика 1 обеспечивают плавное отображение динамичных сцен. Для подключения доступны HDMI и DisplayPort, также предусмотрен выход на наушники.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, большие, с колонками, lg 27"
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, большие, с колонками, lg 27"
Монитор AOC 23,8" 24G50Z - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Монитор AOC 23,8" 24G50Z