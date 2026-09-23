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Wi-Fi роутер ASUS 90IG09U0-MU2S00 купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi роутер ASUS 90IG09U0-MU2S00

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Wi-Fi роутер ASUS 90IG09U0-MU2S00
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
3600 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество юнитов в комплекте
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737826
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
3600 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, усилитель
Комплектация
роутер, документация, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
317x288x73
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х29х7
Вес, кг.
1.01

Описание товара Wi-Fi роутер ASUS 90IG09U0-MU2S00

Маршрутизатор двухдиапазонный Wi-Fi BE3600 со скоростью до 3600 Мбит/с. Двухдиапазонная связь (2,4 ГГц + 5 ГГц) для надежного подключения. Площадь до 1800 кв. футов. Идеально подходит для небольших домов.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер ASUS 90IG09U0-MU2S00




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
3600 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, усилитель
Комплектация
роутер, документация, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Развернуть
Габариты, мм
317x288x73
Страна производитель
Китай
Описание
Маршрутизатор двухдиапазонный Wi-Fi BE3600 со скоростью до 3600 Мбит/с. Двухдиапазонная связь (2,4 ГГц + 5 ГГц) для надежного подключения. Площадь до 1800 кв. футов. Идеально подходит для небольших домов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi роутер ASUS 90IG09U0-MU2S00 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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