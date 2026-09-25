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Сетевой адаптер USB VCOM TA311U купить с доставкой в Москве
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Сетевой адаптер USB VCOM TA311U

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Сетевой адаптер USB VCOM TA311U - фото 1
Сетевой адаптер USB VCOM TA311U - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
сетевой адаптер
Тип сети
проводная
Интерфейс подключения
USB
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты
RJ45
Скорость подключения
1000 Мбит/с
Количество портов
4
  • Сетевой адаптер USB VCOM TA311U - фото 1
  • Сетевой адаптер USB VCOM TA311U - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 400 руб. 
Начислим 44 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737808
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Сетевой адаптер USB VCOM TA311U
1 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VCOM
Тип устройства
сетевой адаптер
Тип сети
проводная
Интерфейс подключения
USB
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты
RJ45
Скорость подключения
1000 Мбит/с
Количество портов
4
Тип внешней антенны
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х1
Вес, г.
200

Описание товара Сетевой адаптер USB VCOM TA311U

Сетевой адаптер Telecom TA311U – это компактное и высокоэффективное решение для тех, кто ценит скорость и стабильность подключения. С его помощью вы сможете легко организовать проводное соединение с интернетом на любом устройстве, оснащённом USB-портом. Благодаря поддержке USB 3.0 адаптер обеспечивает молниеносную передачу данных на скорости до 1000 Мбит/с, что делает его идеальным выбором для работы с ресурсоёмкими приложениями, онлайн-играми и потоковым видео в высоком разрешении. Одним из ключевых преимуществ Telecom TA311U является его универсальность. Он подходит как для ноутбуков, так и для ПК, а благодаря компактным размерам его можно легко брать с собой в поездки. Если ваш ноутбук не оснащён Ethernet-разъёмом или встроенный сетевой адаптер работает недостаточно быстро, этот гаджет станет отличной альтернативой. Всего один разъём RJ-45 обеспечивает надёжное подключение к проводной сети, исключая задержки и разрывы соединения, которые часто возникают при использовании Wi-Fi. Помимо основной функции, адаптер предлагает дополнительную ценность за счёт трёх встроенных портов USB 3.0. Это особенно удобно, если на вашем устройстве не хватает USB-разъёмов для подключения периферии: флешек, внешних жёстких дисков, клавиатур или мышей. Теперь вам не придётся жертвовать скоростью передачи данных или отключать одно устройство ради другого – Telecom TA311U расширяет возможности вашего компьютера без потери производительности. Установка адаптера не требует сложных настроек – достаточно подключить его к USB-порту, и система автоматически распознаёт устройство. Совместимость с большинством операционных систем, включая Windows, macOS и Linux, делает его удобным решением для пользователей с разными предпочтениями. При этом адаптер не нуждается в дополнительном питании, что упрощает его использование в любых условиях. Качество сборки и надёжность – ещё одни важные преимущества Telecom TA311U. Корпус устройства выполнен из прочного пластика, устойчивого к механическим воздействиям, а компактный дизайн позволяет удобно разместить его даже в условиях ограниченного пространства. Длинный кабель обеспечивает гибкость при подключении, а стабильная работа без перегрева гарантирует долгий срок службы. Этот адаптер – отличное решение для домашних пользователей, офисных работников и геймеров, которые хотят получить максимальную скорость и стабильность соединения. Он особенно полезен в ситуациях, когда беспроводная сеть перегружена или работает нестабильно. С Telecom TA311U вы сможете наслаждаться бесперебойным интернетом, быстрой загрузкой файлов и комфортной работой в многозадачном режиме.

Отзывы о товаре Сетевой адаптер USB VCOM TA311U




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Характеристики
Бренд
VCOM
Тип устройства
сетевой адаптер
Тип сети
проводная
Интерфейс подключения
USB
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты
RJ45
Скорость подключения
1000 Мбит/с
Количество портов
4
Тип внешней антенны
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевой адаптер Telecom TA311U – это компактное и высокоэффективное решение для тех, кто ценит скорость и стабильность подключения. С его помощью вы сможете легко организовать проводное соединение с интернетом на любом устройстве, оснащённом USB-портом. Благодаря поддержке USB 3.0 адаптер обеспечивает молниеносную передачу данных на скорости до 1000 Мбит/с, что делает его идеальным выбором для работы с ресурсоёмкими приложениями, онлайн-играми и потоковым видео в высоком разрешении. Одним из ключевых преимуществ Telecom TA311U является его универсальность. Он подходит как для ноутбуков, так и для ПК, а благодаря компактным размерам его можно легко брать с собой в поездки. Если ваш ноутбук не оснащён Ethernet-разъёмом или встроенный сетевой адаптер работает недостаточно быстро, этот гаджет станет отличной альтернативой. Всего один разъём RJ-45 обеспечивает надёжное подключение к проводной сети, исключая задержки и разрывы соединения, которые часто возникают при использовании Wi-Fi. Помимо основной функции, адаптер предлагает дополнительную ценность за счёт трёх встроенных портов USB 3.0. Это особенно удобно, если на вашем устройстве не хватает USB-разъёмов для подключения периферии: флешек, внешних жёстких дисков, клавиатур или мышей. Теперь вам не придётся жертвовать скоростью передачи данных или отключать одно устройство ради другого – Telecom TA311U расширяет возможности вашего компьютера без потери производительности. Установка адаптера не требует сложных настроек – достаточно подключить его к USB-порту, и система автоматически распознаёт устройство. Совместимость с большинством операционных систем, включая Windows, macOS и Linux, делает его удобным решением для пользователей с разными предпочтениями. При этом адаптер не нуждается в дополнительном питании, что упрощает его использование в любых условиях. Качество сборки и надёжность – ещё одни важные преимущества Telecom TA311U. Корпус устройства выполнен из прочного пластика, устойчивого к механическим воздействиям, а компактный дизайн позволяет удобно разместить его даже в условиях ограниченного пространства. Длинный кабель обеспечивает гибкость при подключении, а стабильная работа без перегрева гарантирует долгий срок службы. Этот адаптер – отличное решение для домашних пользователей, офисных работников и геймеров, которые хотят получить максимальную скорость и стабильность соединения. Он особенно полезен в ситуациях, когда беспроводная сеть перегружена или работает нестабильно. С Telecom TA311U вы сможете наслаждаться бесперебойным интернетом, быстрой загрузкой файлов и комфортной работой в многозадачном режиме.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Сетевой адаптер USB VCOM TA311U - по цене 1400 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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