Коммутатор Netis ST110GPDI-2G-130
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Netis ST110GPDI-2G-130
Netis представляет компактный настольный коммутатор уровня L2 с десятью портами RJ45 — отличное решение для организации локальной сети в офисе или небольшом бизнесе. Неуправляемая модель полностью готова к работе прямо из коробки: просто подключайте устройства и строите сеть без лишних настроек. Благодаря поддержке PoE стандартов 802.3af и 802.3at можно подавать питание по тому же кабелю, что и передавать данные — это удобно для IP-камер, телефонов и точек доступа. Размер таблицы MAC-адресов — внушительные 4000 записей, что позволяет стабильно работать даже при большом количестве подключённых устройств. Прочный и довольно лёгкий корпус весит всего 1,31 кг, коммутатор не занимает много места и легко размещается на любом столе.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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