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Коммутатор Netis ST110GHPDI-2G-130 купить с доставкой в Москве
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Коммутатор Netis ST110GHPDI-2G-130

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Коммутатор Netis ST110GHPDI-2G-130 - фото 2
Коммутатор Netis ST110GHPDI-2G-130 - фото 3
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
10
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор Netis ST110GHPDI-2G-130 - фото 1
  • Коммутатор Netis ST110GHPDI-2G-130 - фото 2
  • Коммутатор Netis ST110GHPDI-2G-130 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737786
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Характеристики

Бренд
Netis
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
10
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х23х6
Вес, кг.
1.3

Описание товара Коммутатор Netis ST110GHPDI-2G-130

Коммутатор Netis — универсальное решение для офиса или небольшого предприятия. Благодаря 10 портам RJ45 и 2 быстрым SFP-портам (1 Гбит/с) легко подключить множество устройств и развернуть гибкую сеть. Настольный форм-фактор не займёт много места — коммутатор удобно разместить даже на небольшом рабочем столе. Уровень L2 открывает расширенные возможности коммутации, а поддержка PoE (802.3af/802.3at) позволит запитать совместимые устройства прямо по сетевому кабелю, сокращая количество проводов. Размер MAC-таблицы в 4000 адресов обеспечивает стабильную работу даже при активном сетевом трафике. Быстрая передача данных (до 1000 Мбит/с) и компактный, но не хрупкий корпус весом 1,31 кг — разумный выбор для тех, кто ценит производительность и практичность.



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Отзывы о товаре Коммутатор Netis ST110GHPDI-2G-130




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Характеристики
Бренд
Netis
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
10
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
4000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор Netis — универсальное решение для офиса или небольшого предприятия. Благодаря 10 портам RJ45 и 2 быстрым SFP-портам (1 Гбит/с) легко подключить множество устройств и развернуть гибкую сеть. Настольный форм-фактор не займёт много места — коммутатор удобно разместить даже на небольшом рабочем столе. Уровень L2 открывает расширенные возможности коммутации, а поддержка PoE (802.3af/802.3at) позволит запитать совместимые устройства прямо по сетевому кабелю, сокращая количество проводов. Размер MAC-таблицы в 4000 адресов обеспечивает стабильную работу даже при активном сетевом трафике. Быстрая передача данных (до 1000 Мбит/с) и компактный, но не хрупкий корпус весом 1,31 кг — разумный выбор для тех, кто ценит производительность и практичность.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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