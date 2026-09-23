Top.Mail.Ru
Wi-Fi роутер Keenetic Keenetic Extra (KN-1714) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Wi-Fi роутер Keenetic Keenetic Extra (KN-1714)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Wi-Fi роутер Keenetic Keenetic Extra (KN-1714) - фото 1
Wi-Fi роутер Keenetic Keenetic Extra (KN-1714) - фото 2
Wi-Fi роутер Keenetic Keenetic Extra (KN-1714) - фото 3
Wi-Fi роутер Keenetic Keenetic Extra (KN-1714) - фото 4
Wi-Fi роутер Keenetic Keenetic Extra (KN-1714) - фото 5
Wi-Fi роутер Keenetic Keenetic Extra (KN-1714) - фото 6
Wi-Fi роутер Keenetic Keenetic Extra (KN-1714) - фото 7
Wi-Fi роутер Keenetic Keenetic Extra (KN-1714) - фото 8
Wi-Fi роутер Keenetic Keenetic Extra (KN-1714) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
4
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер Keenetic Keenetic Extra (KN-1714) - фото 1
  • Wi-Fi роутер Keenetic Keenetic Extra (KN-1714) - фото 2
  • Wi-Fi роутер Keenetic Keenetic Extra (KN-1714) - фото 3
  • Wi-Fi роутер Keenetic Keenetic Extra (KN-1714) - фото 4
  • Wi-Fi роутер Keenetic Keenetic Extra (KN-1714) - фото 5
  • Wi-Fi роутер Keenetic Keenetic Extra (KN-1714) - фото 6
  • Wi-Fi роутер Keenetic Keenetic Extra (KN-1714) - фото 7
  • Wi-Fi роутер Keenetic Keenetic Extra (KN-1714) - фото 8
  • Wi-Fi роутер Keenetic Keenetic Extra (KN-1714) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737732
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Keenetic
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
4
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Telnet, SSH
Сетевые протоколы и функции
IGMP, QoS, UPnP, VLAN
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор
Комплектация
роутер, документация, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
159x110x29
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х2
Вес, кг.
1.5

Описание товара Wi-Fi роутер Keenetic Keenetic Extra (KN-1714)

Маршрутизатор Keenetic Extra KN-1714 объединяет двухдиапазонный Wi-Fi 5 класса AC1200, 4-портовый Smart-коммутатор и порт USB 2.0 для подключения внешних модемов LTE/4G. Благодаря поддержке различных источников интернета универсально подходит для домашних и офисных условий, как в плотной городской застройке, так и за городом. Операционная система KeeneticOS предлагает приоритизацию и резервирование подключений, облачный удаленный доступ KeenDNS, роль шлюза-контроллера Mesh Wi-Fi-системы. В качестве ретрансляторов оптимальны любые 100-мегабитные модели, особенно двухдиапазонные: Air, Explorer и Buddy 5.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Keenetic Keenetic Extra (KN-1714)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Keenetic
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
4
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Развернуть
Управление
Telnet, SSH
Сетевые протоколы и функции
IGMP, QoS, UPnP, VLAN
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор
Комплектация
роутер, документация, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
159x110x29
Страна производитель
Китай
Описание
Маршрутизатор Keenetic Extra KN-1714 объединяет двухдиапазонный Wi-Fi 5 класса AC1200, 4-портовый Smart-коммутатор и порт USB 2.0 для подключения внешних модемов LTE/4G. Благодаря поддержке различных источников интернета универсально подходит для домашних и офисных условий, как в плотной городской застройке, так и за городом. Операционная система KeeneticOS предлагает приоритизацию и резервирование подключений, облачный удаленный доступ KeenDNS, роль шлюза-контроллера Mesh Wi-Fi-системы. В качестве ретрансляторов оптимальны любые 100-мегабитные модели, особенно двухдиапазонные: Air, Explorer и Buddy 5.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi роутер Keenetic Keenetic Extra (KN-1714) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...