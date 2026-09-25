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Уцененный товар Аэрогриль Garlyn AG-1500 отличное состояние купить с доставкой в Москве, 737274
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Уцененный товар Аэрогриль Garlyn AG-1500 отличное состояние, 737274

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Аэрогриль Garlyn AG-1500 отличное состояние - фото 1
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Аэрогриль Garlyn AG-1500 отличное состояние - фото 2
Уценка
Аэрогриль Garlyn AG-1500 отличное состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
серый
Комплектация
аэрогриль, 2 силиконовых прихватки, документация, разделитель чаши, сетка из нержавеющей стали - 2 шт., съемная чаша с антипригарным покрытием, упаковка
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль Garlyn AG-1500 отличное состояние - фото 1
  • Аэрогриль Garlyn AG-1500 отличное состояние - фото 2
  • Аэрогриль Garlyn AG-1500 отличное состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-18%
8 480 руб.  10 340 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737274
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Аэрогриль Garlyn AG-1500 отличное состояние
8 480 руб. -18%
10 340 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Garlyn
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
серый
Комплектация
аэрогриль, 2 силиконовых прихватки, документация, разделитель чаши, сетка из нержавеющей стали - 2 шт., съемная чаша с антипригарным покрытием, упаковка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
нет
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
автоотключение, напоминание о встряхивании (переворачивании), возможность разделения чаши на 2 отсека
Габариты (ШxВxГ), мм
221 х 298 х 519 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х36х28
Вес, кг.
7.3

Описание товара Уцененный товар Аэрогриль Garlyn AG-1500 отличное состояние

Внешний вид: отличное состояние Комплектность : коробка , аэрогриль, 2 силиконовых прихватки, документация, разделитель чаши, сетка из нержавеющей стали - 2 шт., съемная чаша с антипригарным покрытием Причина уценки : повреждена коробка



Теги товара: с тэном

Отзывы о товаре Уцененный товар Аэрогриль Garlyn AG-1500 отличное состояние




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Характеристики
Бренд
Garlyn
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
серый
Комплектация
аэрогриль, 2 силиконовых прихватки, документация, разделитель чаши, сетка из нержавеющей стали - 2 шт., съемная чаша с антипригарным покрытием, упаковка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
нет
Управление
сенсорное
Развернуть
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
автоотключение, напоминание о встряхивании (переворачивании), возможность разделения чаши на 2 отсека
Габариты (ШxВxГ), мм
221 х 298 х 519 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний вид: отличное состояние Комплектность : коробка , аэрогриль, 2 силиконовых прихватки, документация, разделитель чаши, сетка из нержавеющей стали - 2 шт., съемная чаша с антипригарным покрытием Причина уценки : повреждена коробка


Теги товара: с тэном
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Аэрогриль Garlyn AG-1500 отличное состояние - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 8480 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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