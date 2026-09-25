Уцененный товар Аэрогриль Garlyn AG-1500 отличное состояние, 737274
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
серый
Комплектация
аэрогриль, 2 силиконовых прихватки, документация, разделитель чаши, сетка из нержавеющей стали - 2 шт., съемная чаша с антипригарным покрытием, упаковка
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-18%8 480 руб. 10 340 руб.
В наличии
Код товара: 737274
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Загружаем...
8 480 руб. -18%
10 340 руб.
- Гарантия производителя: 6 месяцев
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
серый
Комплектация
аэрогриль, 2 силиконовых прихватки, документация, разделитель чаши, сетка из нержавеющей стали - 2 шт., съемная чаша с антипригарным покрытием, упаковка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
нет
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
автоотключение, напоминание о встряхивании (переворачивании), возможность разделения чаши на 2 отсека
Габариты (ШxВxГ), мм
221 х 298 х 519 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х36х28
Вес, кг.
7.3
Описание товара Уцененный товар Аэрогриль Garlyn AG-1500 отличное состояние
Внешний вид: отличное состояние Комплектность : коробка , аэрогриль, 2 силиконовых прихватки, документация, разделитель чаши, сетка из нержавеющей стали - 2 шт., съемная чаша с антипригарным покрытием Причина уценки : повреждена коробка
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Теги товара: с тэном
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Бренд
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
серый
Комплектация
аэрогриль, 2 силиконовых прихватки, документация, разделитель чаши, сетка из нержавеющей стали - 2 шт., съемная чаша с антипригарным покрытием, упаковка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
нет
Управление
сенсорное
Развернуть
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
автоотключение, напоминание о встряхивании (переворачивании), возможность разделения чаши на 2 отсека
Габариты (ШxВxГ), мм
221 х 298 х 519 мм
Страна производитель
Китай
Внешний вид: отличное состояние Комплектность : коробка , аэрогриль, 2 силиконовых прихватки, документация, разделитель чаши, сетка из нержавеющей стали - 2 шт., съемная чаша с антипригарным покрытием Причина уценки : повреждена коробка
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
Уцененный товар Аэрогриль Garlyn AG-1500 отличное состояние - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 8480 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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