Thundercat - Distracted (Red) (5054429208740) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Thundercat - Distracted (Red) (5054429208740) виниловая пластинка
Поклонники Thundercat, ликуйте! Самый долгий засушливый период в его карьере официально закончился. Distracted выйдет 3 апреля 2026 года — ровно через 6 лет после выхода его предыдущего альбома, получившего премию GRAMMY в 2020 году, It Is What It Is. Distracted был создан в тесном сотрудничестве с новым творческим партнером Thundercat — суперпродюсером Грегом Курстином, известным своей работой с такими крупнейшими именами в поп-музыке, как Адель, Пол Маккартни, Сиа, Бейонсе, Бек и многими другими. В альбом вошли 15 треков и множество интересных коллабораций, включая Mac Miller, A$AP Rocky, Willow Smith, Tame Impala, Channel Tres, а также продюсеров Thundercat и Greg Kurstin, Flying Lotus, Kenny Beats и многих других. За последние шесть лет Thundercat был очень занят. Помимо выпуска двух новых треков в сентябре прошлого года («I Wish I Didn't Waste Your Time» и «Children of the Baked Potato (feat. Remi Wolf)»), Thunder сотрудничал с Tame Impala, Silk Sonic, Gorillaz, Justice и Yo Gabba Gabba, играл на бас-гитаре с ребятами из Spinal Tap на шоу Киммела, получил премию GRAMMY за лучший прогрессивный R&B альбом на церемонии GRAMMY 2020, стал вирусным не менее 5 раз в TikTok, его хиты «Funny Thing» и «Them Changes» получили платиновый статус, он гастролировал по аренам с Red Hot Chili Peppers, и, да, он дебютировал в кино во вселенной «Звездных войн» в фильме «Книга Боба Фетта».
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