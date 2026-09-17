Wind & Fire Earth - Gratitude (0888751942516) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Gratitude
Альбом (сингл)
EARTH, WIND & FIRE
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб.
В наличии
Код товара: 98806
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Коллекция EARTH, WIND & FIRE
Коллекция EARTH, WIND & FIRE
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В наличииЦена 3 680 руб.920 руб. в СплитWind & Fire Earth - Gratitude (0888751942516) виниловая пластинк...
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751942516]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Gratitude
Альбом (сингл)
EARTH, WIND & FIRE
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Africano/Power, Yearnin' Learnin', Devotion, Sun Goddess, Reasons, Sing a Message to You, Shining Star, New World Symphony, Sunshine, Sing a Song, Gratitude, Celebrate, Can't Hide Love
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Wind & Fire Earth - Gratitude (0888751942516) виниловая пластинка
Track List
Introduction (0:22)
|Medley
|(5:58)
|A1a
|Africano
|A1b
|Power
|A2
|Yearnin' Learnin'
|4:18
|A3
|Devotion
|4:54
|B1
|Sun Goddess
|7:57
|B2
|Reasons
|8:27
|B3
|Sing A Message To You
|1:21
|C1
|Shining Star
|4:59
|C2
|New World Symphony
|9:47
|C3
|Sunshine
|4:18
|D1
|Singasong
|3:25
|D2
|Gratitude
|3:29
|D3
|Celebrate
|3:09
|D4
|Can't Hide Love
|4:12
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751942516]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Gratitude
Альбом (сингл)
EARTH, WIND & FIRE
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Africano/Power, Yearnin' Learnin', Devotion, Sun Goddess, Reasons, Sing a Message to You, Shining Star, New World Symphony, Sunshine, Sing a Song, Gratitude, Celebrate, Can't Hide Love
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Track List
Introduction (0:22)
|Medley
|(5:58)
|A1a
|Africano
|A1b
|Power
|A2
|Yearnin' Learnin'
|4:18
|A3
|Devotion
|4:54
|B1
|Sun Goddess
|7:57
|B2
|Reasons
|8:27
|B3
|Sing A Message To You
|1:21
|C1
|Shining Star
|4:59
|C2
|New World Symphony
|9:47
|C3
|Sunshine
|4:18
|D1
|Singasong
|3:25
|D2
|Gratitude
|3:29
|D3
|Celebrate
|3:09
|D4
|Can't Hide Love
|4:12
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Wind & Fire Earth - Gratitude (0888751942516) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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