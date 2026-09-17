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Wind & Fire Earth - Gratitude (0888751942516) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Wind & Fire Earth - Gratitude (0888751942516) виниловая пластинка

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Wind &amp; Fire Earth - Gratitude (0888751942516) виниловая пластинка - фото 1
Wind &amp; Fire Earth - Gratitude (0888751942516) виниловая пластинка - фото 2
Wind &amp; Fire Earth - Gratitude (0888751942516) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Gratitude
Альбом (сингл)
EARTH, WIND & FIRE
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Wind &amp; Fire Earth - Gratitude (0888751942516) виниловая пластинка - фото 1
  • Wind &amp; Fire Earth - Gratitude (0888751942516) виниловая пластинка - фото 2
  • Wind &amp; Fire Earth - Gratitude (0888751942516) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98806
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Wind & Fire Earth - Gratitude (0888751942516) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция EARTH, WIND & FIRE
filter_none Товар входит в коллекцию EARTH, WIND & FIRE

Коллекция EARTH, WIND & FIRE


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751942516]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Gratitude
Альбом (сингл)
EARTH, WIND & FIRE
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Africano/Power, Yearnin' Learnin', Devotion, Sun Goddess, Reasons, Sing a Message to You, Shining Star, New World Symphony, Sunshine, Sing a Song, Gratitude, Celebrate, Can't Hide Love
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Wind & Fire Earth - Gratitude (0888751942516) виниловая пластинка

Track List

Introduction (0:22)

Medley(5:58)
A1aAfricano
A1bPower
A2Yearnin' Learnin'4:18
A3Devotion4:54
B1Sun Goddess7:57
B2Reasons8:27
B3Sing A Message To You1:21
C1Shining Star4:59
C2New World Symphony9:47
C3Sunshine4:18
D1Singasong3:25
D2Gratitude3:29
D3Celebrate3:09
D4Can't Hide Love4:12

Отзывы о товаре Wind & Fire Earth - Gratitude (0888751942516) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751942516]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Gratitude
Альбом (сингл)
EARTH, WIND & FIRE
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Africano/Power, Yearnin' Learnin', Devotion, Sun Goddess, Reasons, Sing a Message to You, Shining Star, New World Symphony, Sunshine, Sing a Song, Gratitude, Celebrate, Can't Hide Love
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Описание

Track List

Introduction (0:22)

Medley(5:58)
A1aAfricano
A1bPower
A2Yearnin' Learnin'4:18
A3Devotion4:54
B1Sun Goddess7:57
B2Reasons8:27
B3Sing A Message To You1:21
C1Shining Star4:59
C2New World Symphony9:47
C3Sunshine4:18
D1Singasong3:25
D2Gratitude3:29
D3Celebrate3:09
D4Can't Hide Love4:12
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wind & Fire Earth - Gratitude (0888751942516) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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