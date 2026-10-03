Top.Mail.Ru
Earth, Wind & Fire - The Best Of (0889854323417) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Earth, Wind & Fire - The Best Of (0889854323417) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Виниловая пластинка Earth, Wind and Fire, Greatest Hits Vol. 1 (1978)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 165548
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Earth, Wind & Fire - The Best Of (0889854323417) виниловая пластинка
4 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция EARTH, WIND & FIRE
filter_none Товар входит в коллекцию EARTH, WIND & FIRE

Коллекция EARTH, WIND & FIRE


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Earth, Wind & Fire - The Best Of (0889854323417) виниловая пластинка

Track List

A1Got To Get You Into My Life4:03
A2Fantasy3:46
A3Can't Hide Love4:11
A4Love Music3:55
A5Getaway3:46
B1That's The Way Of The World5:47
B2September3:37
B3Shining Star2:50
B4Reasons5:01
B5Singasong3:23

Отзывы о товаре Earth, Wind & Fire - The Best Of (0889854323417) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Got To Get You Into My Life4:03
A2Fantasy3:46
A3Can't Hide Love4:11
A4Love Music3:55
A5Getaway3:46
B1That's The Way Of The World5:47
B2September3:37
B3Shining Star2:50
B4Reasons5:01
B5Singasong3:23
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Earth, Wind & Fire - The Best Of (0889854323417) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...