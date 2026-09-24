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4050538826043, Motorhead, Snake Bite Love (coloured) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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4050538826043, Motorhead, Snake Bite Love (coloured) виниловая пластинка

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4050538826043, Motorhead, Snake Bite Love (coloured) виниловая пластинка - фото 1
4050538826043, Motorhead, Snake Bite Love (coloured) виниловая пластинка - фото 2
4050538826043, Motorhead, Snake Bite Love (coloured) виниловая пластинка - фото 3
4050538826043, Motorhead, Snake Bite Love (coloured) виниловая пластинка - фото 4
4050538826043, Motorhead, Snake Bite Love (coloured) виниловая пластинка - фото 5
4050538826043, Motorhead, Snake Bite Love (coloured) виниловая пластинка - фото 6
4050538826043, Motorhead, Snake Bite Love (coloured) виниловая пластинка - фото 7
4050538826043, Motorhead, Snake Bite Love (coloured) виниловая пластинка - фото 8
4050538826043, Motorhead, Snake Bite Love (coloured) виниловая пластинка - фото 9
4050538826043, Motorhead, Snake Bite Love (coloured) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
Snake Bite Love
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 4050538826043, Motorhead, Snake Bite Love (coloured) виниловая пластинка - фото 1
  • 4050538826043, Motorhead, Snake Bite Love (coloured) виниловая пластинка - фото 2
  • 4050538826043, Motorhead, Snake Bite Love (coloured) виниловая пластинка - фото 3
  • 4050538826043, Motorhead, Snake Bite Love (coloured) виниловая пластинка - фото 4
  • 4050538826043, Motorhead, Snake Bite Love (coloured) виниловая пластинка - фото 5
  • 4050538826043, Motorhead, Snake Bite Love (coloured) виниловая пластинка - фото 6
  • 4050538826043, Motorhead, Snake Bite Love (coloured) виниловая пластинка - фото 7
  • 4050538826043, Motorhead, Snake Bite Love (coloured) виниловая пластинка - фото 8
  • 4050538826043, Motorhead, Snake Bite Love (coloured) виниловая пластинка - фото 9
  • 4050538826043, Motorhead, Snake Bite Love (coloured) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665566
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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4050538826043, Motorhead, Snake Bite Love (coloured) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538826043]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
Snake Bite Love
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Love For Sale, Dogs Of War, Snake Bite Love, Assassin, Take The Blame, Dead And Gone, Night Side, Don't Lie To Me, Joy Of Labour, Desperate For You, Better Off Dead
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 4050538826043, Motorhead, Snake Bite Love (coloured) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Love For Sale, Dogs Of War, Snake Bite Love, Assassin, Take The Blame, Dead And Gone, Night Side, Don't Lie To Me, Joy Of Labour, Desperate For You, Better Off Dead



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре 4050538826043, Motorhead, Snake Bite Love (coloured) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538826043]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
Snake Bite Love
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Love For Sale, Dogs Of War, Snake Bite Love, Assassin, Take The Blame, Dead And Gone, Night Side, Don't Lie To Me, Joy Of Labour, Desperate For You, Better Off Dead
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Love For Sale, Dogs Of War, Snake Bite Love, Assassin, Take The Blame, Dead And Gone, Night Side, Don't Lie To Me, Joy Of Labour, Desperate For You, Better Off Dead


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


4050538826043, Motorhead, Snake Bite Love (coloured) виниловая пластинка - стоимость товара 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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