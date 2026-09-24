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Uriah Heep - High And Mighty (Picture) (4050538689860) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Uriah Heep - High And Mighty (Picture) (4050538689860) виниловая пластинка

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Uriah Heep - High And Mighty (Picture) (4050538689860) виниловая пластинка - фото 1
Uriah Heep - High And Mighty (Picture) (4050538689860) виниловая пластинка - фото 2
Uriah Heep - High And Mighty (Picture) (4050538689860) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Uriah Heep
Альбом (сингл)
High And Mighty
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
picture, лимитированное
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Uriah Heep - High And Mighty (Picture) (4050538689860) виниловая пластинка - фото 1
  • Uriah Heep - High And Mighty (Picture) (4050538689860) виниловая пластинка - фото 2
  • Uriah Heep - High And Mighty (Picture) (4050538689860) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721411
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Uriah Heep - High And Mighty (Picture) (4050538689860) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538689860]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Uriah Heep
Альбом (сингл)
High And Mighty
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
One Way Or Another, Weep In Silence, Misty Eyes, Midnight, Can't Keep A Good Band Down, Woman Of The World, Footprints In The Snow, Can't Stop Singing, Make A Little Love, Confession
Версия издания
picture, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Uriah Heep Picture Disc Series –
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Uriah Heep - High And Mighty (Picture) (4050538689860) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: One Way Or Another, Weep In Silence, Misty Eyes, Midnight, Can't Keep A Good Band Down, Woman Of The World, Footprints In The Snow, Can't Stop Singing, Make A Little Love, Confession

Отзывы о товаре Uriah Heep - High And Mighty (Picture) (4050538689860) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538689860]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Uriah Heep
Альбом (сингл)
High And Mighty
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
One Way Or Another, Weep In Silence, Misty Eyes, Midnight, Can't Keep A Good Band Down, Woman Of The World, Footprints In The Snow, Can't Stop Singing, Make A Little Love, Confession
Версия издания
picture, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Uriah Heep Picture Disc Series –
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: One Way Or Another, Weep In Silence, Misty Eyes, Midnight, Can't Keep A Good Band Down, Woman Of The World, Footprints In The Snow, Can't Stop Singing, Make A Little Love, Confession
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Uriah Heep - High And Mighty (Picture) (4050538689860) виниловая пластинка - по цене 4550 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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